Agenda communautaire du 27 juin 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Découvertes saveurs

Durant l’été, l’Écoquartier animera les Stations découvertes des saveurs qui permettront aux visiteurs de déguster des plantes méconnues d’ici et d’ailleurs qui se jardinent facilement à Montréal. Les dégustations se feront: le samedi 8 juillet au parc Wilfrid-Bastien et le dimanche 10 septembre lors de la Fête du citoyen.



Dépanneurs à votre service

Les Dépanneurs de Saint-Léonard offrent leur service pour les gens qui déménagent, que ce soit pour remplir les boîtes, envelopper la vaisselle ou monter des meubles. Les Dépanneurs offrent également leur service pour l’entretien du jardin, le lavage des fenêtres et l’entretien ménager.

Information et réservation: 514 949-6309.

À la recherche de jardin

Dans le cadre du projet Cultivons Saint-Léonard, l’Écoquartier est à la recherche des perles rares de l’arrondissement! Jardin fleuri ou potager, tous les Léonardois sont invités à participer! Il suffit de communiquer avec l’Écoquartier de Saint-Léonard par téléphone au 514 328-8444 ou par courriel à ecoquartierstleonard@gmail.com pour s’inscrire. Les jardins inscrits seront pris en photo et celles-ci seront exposées en ligne ou lors des activités de l’Écoquartier.

Service d’aide pour obtenir un travail de bureau

L’Enjeu : cap sur l’emploi propose gratuitement des services spécialisés s’adressant aux femmes à la recherche d’un poste en travail de bureau (réception, secrétariat, comptabilité, bureautique…). Évaluation de compétences à l’aide de tests conçus par des professionnels, bilan personnalisé, identification des employeurs potentiels, possibilité de formation et perfectionnement, recherche d’emploi intensive, aide au placement et banque d’emplois en travail de bureau. Informations au 514 858 5288, poste 0.

Recherche de bénévoles

L’hôpital Santa-Cabrini est à la recherche de bénévoles pour de l’accueil, de l’orientation de la clientèle et pour des visites amicales. Les personnes intéressées doivent être âgées d’au moins 18 ans, être disponible pour quatre mois minimum, trois heures par semaine. Inscription: Josée Collette au 514 252-6000, poste 7010.