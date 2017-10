Agenda communautaire du 10 octobre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Recherche de bénévoles

Le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard est à la recherche de bénévoles chauffeurs/accompagnateurs pour accompagner des personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de Saint-Léonard (soit les hôpitaux Saint-Luc et Notre-Dame). Une compensation monétaire est offerte pour l’essence et un permis pour faciliter le stationnement à certains hôpitaux. L’organisme procède à la vérification des antécédents judiciaires.

Information: Nicole Pedneault 514 326-4116, poste 34.

Activité de couture

Mains utiles propose une nouvelle activité gratuite de couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 50 ans et plus.

Réservation: 514 993-9128.

Séance d’information pour les demandeurs d’asile

L’Association Haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis invite les demandeurs d’asile en provenance des États-Unis à prendre part à une séance d’information pour faciliter leur installation et leur intégration à la vie québécoise et canadienne, le 24 octobre, à partir de 12h, au pavillon Luigi-Pirandello (4550, rue Compiègne).

Information et réservation: 514 852-1011.

Conférence sur le testament et mandat d’inaptitude

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard invite la population à une conférence d’information juridique sur le testament et le mandat d’inaptitude, animée par maître Antoinette Corrado, avocate, qui expliquera l’importance et la pertinence de contrats signés en bonne et due forme. La conférence gratuite se déroulera le 11 octobre, de 13h30 à 15h30. Inscription obligatoire.

Information: 514 325-4910.

Recherche une table de «baby foot»

La maison de jeunes Le Zénith est à la recherche d’une table de «baby foot» pour le local communautaire Viau-Robert. Pour de l’information: 514 327-0185.

Bingo

L’Association des locataires de la résidence Émilien-Gagnon invite la population à une soirée bingo, les mercredis 11 et 25 octobre, à 18h30, au 6150, rue Jarry. Des prix de 300 à 500$ y seront remis. Les cartes se vendent au coût de 7$ pour trois cartes, ou 10$ pour cinq. Une collation est offerte au coût de 2$.

La participation au bingo donne accès aux fêtes organisées par l’association, au même prix que les résidents.

Information: Jacqueline Moisan au 514 326-0653.

Café Oasis

Lors du prochain Café Oasis, le 12 octobre, de 9h30 à 11h15, le Centre des aînés du réseau d’entraide de Saint-Léonard (5555, rue Jean-Talon Est) reçoit Nancy Mbatika, auteure du livre Chroniques d’une femme en or, votre histoire. Il sera possible de se procurer le livre après la rencontre.

Information: Nicole Pedneault au 514 326-4116, poste 34.

Ateliers Toastmasters

Les gens désirant améliorer leurs habiletés à parler devant un groupe et développer son leadership dans un environnement d’apprentissage ouvert et positif peuvent se joindre aux ateliers du club Toastmasters Saint-Léonard, tous les lundis soirs, à 19h, au 4755, rue Valery, au parc Coubertin. Il est possible de visiter les ateliers gratuitement et sans préavis. Le club est bilingue et il y a du stationnement.

Information: 514 266-3734 ou toastmasters-stleonard.ca.

Bénévoles recherchés

L’hôpital Santa Cabrini est à la recherche de personnes engagées pouvant offrir son temps à l’accueil et orientation de la clientèle ainsi que pour des visites amicales, principalement auprès d’une clientèle âgée, en perte d’autonomie physique et/ou cognitive.

Les personnes doivent être âgées de plus de 18 ans, offrir un engagement d’au moins six mois et être présentes au moins 3 heures par semaine.

Inscription: 514 252-6000, poste 7010.

Recrutement de bénévoles

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont faisant partie du CIUSSS de l’est-de-l’île-de-Montréal est à la recherche de bénévoles qui souhaitent vivre une expérience enrichissante avec la clientèle de l’hôpital. Critères: être âgé de 18 ans et plus et disponible quatre heures par semaine pour au moins 100 heures. Formation offerte. Pour information ou soumettre sa candidature: benevole.hmr@ssss.gouv.qc.ca ou par téléphone au 514 252-3865, option 1.

Recherche de bénévoles

Le Mouvement fraternité multiethnique, centre communautaire implanté dans son milieu depuis plus de 40 ans et dont la mission est de venir en aide aux populations les plus touchées par la précarité, est à la recherche de bénévoles, disponibles une fois par semaine, tous les jeudis matin, de 7h à 8h30, au 6880, chemin Côte-de-Liesse. Remboursement des frais: 0,50$ le kilomètre ou abonnement mensuel autobus offerts.

Information: Rosalie au 514 256-6976.