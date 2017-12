Agenda communautaire du 19 décembre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_progres@tc.tc.

Dîner du 15e anniversaire

La Table ronde de Saint-Léonard organise un souper pour son 15e anniversaire le 12 janvier au prix des repas offerts en 2002, soit à 2,50$. Les billets sont en vente à partir du 8 janvier au 514 955-6464, poste 2.

Recherche de bénévoles

L’Institut universitaire en santé mentale de Montréal est à la recherche de bénévoles pour s’engager dans différentes activités destinées aux mieux-être de la clientèle hospitalisée. Les postes à combler sont à l’animalerie, à la bibliothèque mobile, aux accompagnements, à la visite d’amitié et au magasin de dépannage. Il faut être âgé de plus de 18 ans et être disponible de trois à quatre heures semaine.

Information: Maria Vassetta au 514 251-4000, poste 2188 ou activitesbenevole.iusmm@ssss.gouv.qc.ca.

Place en CPE

Le CPE les Crayons magiques ouvrira sa nouvelle installation de 80 places située au 6085, boulevard Couture, le 1er mars, et il reste quelques places à combler, chez les 4 ans et 3 ans, à temps plein et temps partiel. Il est essentiel d’être inscrit sur la liste d’attente centralisée de la Place 0-5 pour s’inscrire.

Information: Isabelle Tremblay au 514 852-8002, poste 10.

Conférence

Le Bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial de Saint-Léonard propose la conférence gratuite pour les parents d’enfants âgés de 0 à 6 ans Intégrer un enfant différent en milieu de garde. Celle-ci se déroulera le 30 janvier, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette), de 18h30 à 20h30.

Inscription: agt.liaison.resp.benevole.mdf@gmail.com ou 514 852-6161, poste 21.

Bénévolat

Le Mouvement fraternité multiethnique est à la recherche de bénévoles familier avec l’outil informatique pour produire des déclarations de revenus. Le bénévole travaillera quelques heures par semaine, selon ses disponibilités durant huit semaines, de mars à avril. Des ordinateurs portables seront mis à la disposition des bénévoles.

Information: Olga Cardenas au 514 256-6976 ou mfmethnique@yahoo.ca.

Collecte de livres

La Concertation en petite enfance de Saint-Léonard, en partenariat avec la bibliothèque de Saint-Léonard, organise une collecte de livres jeunes, jusqu’au 23 décembre. Les livres recueillis aideront à remplir les différents Croque-livres du quartier ainsi qu’à constituer une banque de livres pour les activités visant l’éveil à la lecture des tout-petits.

Les heures d’ouverture pendant les Fêtes

L’Association haïtiano canado québécoise de promotion culturelle et artistique offrira ses services le 21 décembre, à 9h30, au pavillon Wilfrid-Bastien, le 22 décembre, à 11h, au pavillon Wilfrid-Bastien pour le dîner et la distribution des paniers de Noël, le 20 décembre, au 4869, rue Jarry Est, ainsi que le 28 décembre, à 9h30, au pavillon Luigi-Pirandello (4550, rue de Compiègne).

Information et réservation: 514 852-1011.

Appel aux dons

L’arrivée de l’hiver est généralement accompagnée d’un grand ménage dans les garde-robes. La maison des jeunes Le Zénith de Saint-Léonard, en partenariat avec l’Écoquartier de Saint-Léonard, fait appel à la générosité des Léonardois pour récolter des vêtements d’hiver (tuques, mitaines, foulard, etc.) qui permettront aux jeunes de rester au chaud lors des activités extérieures. Par ce geste, les gens contribuent à aider une personne du quartier tout en posant un geste pour l’environnement en favorisant le réemploi.

Il est possible de déposer ses dons à la maison des jeunes Le Zénith, située au 6185, rue Jarry Est, dans la boîte prévue à cet effet.

Information: 514 327-0185 ou 514 328-8444.

Fermé pour les Fêtes

La Table ronde de Saint-Léonard fermera le 16 décembre, mais continuera d’offrir des plats surgelés jusqu’au 22 décembre. L’organisme sera de retour le 8 décembre, après le congé des Fêtes.

Diner de Noël

L’Association haïtiano canado québécoise de promotion culturelle et artistique invite les Léonardois à son diner de Noël, qui se déroulera le 22 décembre, à partir de 12h, au pavillon Wilfrid-Bastien (8180, rue Collerette). Des cadeaux seront offerts aux enfants.

Information et réservation: 514 852-1011.

Ateliers Toastmasters

Les gens désirant améliorer leurs habiletés à parler devant un groupe et développer leur leadership dans un environnement d’apprentissage ouvert et positif peuvent se joindre aux ateliers du club Toastmasters Saint-Léonard, tous les lundis soirs, à 19h, au 4755, rue Valery, au parc Coubertin. Le club est bilingue et il y a du stationnement.

Information: 514 266-3734 ou toastmasters-stleonard.ca.

Ouverture prolongée de la Boutique d’Amélie

La Boutique d’Amélie, friperie opérée par les bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul de Saint-Léonard, est maintenant ouverte les mercredis soirs, de 18h à 20h, afin d’accommoder les travailleurs et les étudiants. Rappelons que les profits servent entièrement à venir en aide aux plus démunis de l’arrondissement. L’entreprise est située au 5077, boulevard Couture.

Information: 514 323-5609.

Activité de couture

Mains utiles propose l’activité gratuite Café-couture tous les vendredis, de 9h à 13h, pour des femmes de 50 ans et plus, jusqu’au 31 mars, au 6665, rue Bombardier. Les participantes doivent apporter leurs tissus.

Réservation: 514 993-9128.

Recherche une table de «baby foot»

La maison de jeunes Le Zénith est à la recherche d’une table de «baby foot» pour le local communautaire Viau-Robert. Pour de l’information: 514 327-0185.