Un Léonardois au grand cœur est récompensé par Mission Bon Accueil

Tous les Noëls depuis dix ans, David Colasurdo organise une collecte de jouets et de denrées non périssables à Saint-Léonard. Une initiative qui ne cesse de croître en popularité, si bien que l’organisme Mission Bon Accueil a remis au Léonardois une distinction pour son implication le 19 septembre dernier.

« On oublie à quel point il y a des gens qui ont moins de chance que nous », dit d’emblée David Colasurdo.

Résidant à Saint-Léonard depuis toujours, M. Colasurdo a lancé sa collecte à l’âge de 24 ans avec une vingtaine d’amis. Pour lui, il est important d’aider ceux dans le besoin, surtout dans la période des Fêtes. « On voulait donner, mais on voulait aussi faire une différence », explique-t-il.

Malgré des débuts modestes, son initiative a pris beaucoup d’ampleur avec le temps. Alors qu’il y avait seulement une centaine de donateurs la première année, les dernières éditions en ont attirés entre 600 et 700. En 2017, les gens ont notamment apporté près de 2000 jouets neufs et plus de 4500 kg de denrées non périssables. Cette année marquera le dixième anniversaire de l’événement.

L’homme, qui a aujourd’hui 34 ans, peut également compter sur des dons de 25 entreprises de Saint-Léonard. Cet argent sert avant tout à faire la promotion de sa collecte. « On ne fait pas de profit avec ça », assure-t-il.

Une distinction bien méritée

L’initiative de David Colasurdo a tellement pris d’ampleur que l’organisme Mission Bon Accueil lui a remis une distinction lors d’une soirée de reconnaissance des donateurs, le 19 septembre dernier.

« On voulait souligner son engagement majeur dans la communauté, mais également son humilité », affirme le gérant d’approvisionnement de l’organisme, Gerry Legatos, qui accompagne David dans son projet depuis le début. Il s’occupe entre autres de fournir le matériel nécessaire à la collecte comme les camions et les boîtes.

M. Legatos est surpris de voir l’importance qu’a prise le projet de M. Colasurdo. « Ça m’impressionne de voir à quel point des gens de tous les d’âges veulent contribuer et faire une différence », note-t-il.

Une collecte festive

La prochaine collecte aura lieu le 16 décembre. Les gens sont conviés à apporter leurs dons au coin Jean-Talon et Lisieux entre 9h et 18h. Le tout est acheminé à Mission Bon Accueil par camion. L’organisme s’occupe ensuite de la distribution.

Celui qui est courtier immobilier dans la vie de tous les jours s’assure de créer une ambiance conviviale lors de la collecte. « Durant la journée, tout est gratuit. On a de la pizza, du café, du chocolat chaud pour tout le monde », indique M. Colasurdo.