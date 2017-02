Pavages d’Amour encore mis à l’amende

L’entreprise responsable du déneigement des quartiers Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Griffintown et Petite-Bourgogne sera de nouveau mise à l’amende par l’arrondissement Sud-Ouest. Pavages d’Amour a accusé d’importants retards dans ses opérations de déneigement, lundi.

L’entreprise n’avait toujours pas déblayé certaines des rues à 17h, lundi. Le travail aurait dû être terminé pour midi, soit 4 heures après la fin de la tempête durant laquelle sont tombés 29 cm de neige, selon le règlement sur le déneigement de la Ville de Montréal.

«Depuis la semaine passée, on monte un dossier qui compile toutes leurs infractions et manquements. On n’écarte aucune possibilité en ce qui a trait aux procédures qui pourront en découler», affirme le maire Benoît Dorais.

Récidiviste

L’arrondissement Sud-Ouest a annoncé mardi dernier que Pavages d’Amour verrait 18 000$ disparaître de sa paie en raison de ses divers ratés depuis le début de l’hiver.

À la fin décembre, une vidéo montrant une de ses chenillettes plier un poteau de signalisation et détruire une bicyclette sur la rue Barré, à Griffintown, a rapidement fait le tour du web.

Il avait entre autres récidivé en déblayant des ordures dans le quartier Pointe Saint-Charles, en janvier.

La nouvelle amende sera également directement soutirée du montant que versera l’arrondissement à l’entreprise.