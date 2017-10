La parole aux candidats du Sud-Ouest

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie du Sud-Ouest à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée sans aucune modification. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette troisième semaine, nous avons souligné le fait que les nouvelles copropriétés s’étaient multipliées dans l’arrondissement depuis la réouverture du canal de Lachine en 2002.

Quelle est la stratégie de votre parti concernant le logement social?

Benoit Dorais – Projet Montréal

Projet Montréal avec Benoit Dorais comme maire du Sud-Ouest est toujours aussi résolument engagé à offrir un logement de qualité et abordable pour toutes les bourses. Notre bilan est éloquent : 1 485 logements communautaires. Comme nous avons systématiquement exigé des promoteurs une contribution supérieure à celle de la Stratégie montréalaise, nous comptons sur un Fonds d’inclusion de 2 M$ afin de constituer une banque de terrains à l’abri de la spéculation. Quant au Fonds d’acquisition du Sud-Ouest (500 000 $/ année) constitué grâce à nos surplus, il nous permettra de répondre aux besoins de logements et d’espaces communautaires comme dans le projet du 1295 Laprairie.

Avec Valérie Plante à la mairie, nous utiliserons tous les nouveaux pouvoirs accordés aux villes. Le gouvernement du Québec devra néanmoins ajuster le programme AccèsLogis aux coûts réels de constructions et d’achat de terrains à Montréal. Les gouvernements devront aussi contribuer à la décontamination des terrains dont les coûts font exploser le prix des logements rendant difficile la construction de logements communautaires et inaccessibles la construction de logements familles.

Denise Mérineau – Équipe Coderre

Une des réalisations majeures de l’administration Coderre est le rapatriement de la maîtrise entière des programmes d’habitation via l’entente « Réflexe Montréal » signée avec le gouvernement du Québec dans le cadre du statut de métropole. Cela nous permet d’élaborer une politique d’habitation qui tient compte des nombreuses réalités montréalaises.

Notre équipe a pris l’engagement d’adopter deux nouveaux programmes en habitation qui permettront de réaliser plus de logements coopératifs et à but non lucratif ainsi que de faciliter l’accès à la propriété pour les familles. Un programme d’aide à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif est proposé et viendra remplacer le programme AccèsLogis Québec dans la réalisation de logements sociaux et communautaires. Nous visons la réalisation de 5000 nouveaux logements sociaux et communautaires pour la Ville de Montréal.

Nous proposons aussi un programme, plus généreux et accessible pour les familles, d’aide à l’acquisition d’une propriété prenne le relais de l’ancien programme.

Nous souhaitons aussi apporter une attention particulière à l’accessibilité universelle des logements ainsi que de renforcer les mesures de lutte contre les logements insalubres.