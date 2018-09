La parole aux candidats de Verdun

Chaque semaine, IDS/Verdun Hebdo va à la rencontre des candidats au poste de député provincial dans Verdun. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour leur quatrième contribution, la rédaction les a rencontrés. Ils ont été soumis à un questionnaire de culture générale sur la circonscription, en plus de se présenter en une minute.

1. Selon le profil sociodémographique de mai, combien d’habitants compte Verdun?

2. Quels sont les deux principaux pays d’origine des immigrants?

3. Quels sont les deux districts électoraux?

4. Où se trouve la nouvelle place publique?

5. Citez trois Verdunois qui vous inspirent et expliquez pourquoi.

6. Quels sont les noms des commissions scolaires?

7. Comment s’appelle l’école primaire qui devait ouvrir ses portes à la rentrée et qui doit en être la directrice?

8. Dans le domaine de la santé, quel sera le nouveau service offert aux Insulaires cet automne?

9. Comment s’appelle la super-clinique?

10. Quelles sont les stations de métro présentes sur le territoire?

11. Où se trouvera la station du REM?

Constantin Fortier

Parti québécois

1. Je sais qu’il y a environ 48 000 électeurs, donc je dirais environ 60 000 habitants.

2. La France et la Chine.

3. Desmarchais-Crawford et Champlain – Île-des-Sœurs.

4. Sur Wellington, au coin de Galt.

5. – Alain Laroche qui est un influenceur, un homme très impliqué dans Verdun qui semble connaître à fond Verdun et être un grand promoteur de l’arrondissement.

– Sterling Downey qui est un conseiller municipal. J’ai réussi à l’avoir sur mon conseil d’établissement et il a vraiment une belle influence. Il a fait des activités à Chanoine-Joseph-Théorêt.

– Je ne sais pas.

6. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et la Commission scolaire Lester-B-Pearson.

7. C’est l’école Crawford et Mme Troli, mais l’école n’est malheureusement pas ouverte, car selon moi il y a eu un manque de leadership. L’école devait être ouverte au moins de septembre et malheureusement, ils sont transférés à l’école des Saules Rieurs où on partage la cour d’école à trois écoles présentement.

8. Il va y avoir une clinique.

9. La super-clinique du Sud-Ouest.

10. LaSalle, Verdun et De l’Église.

11. À L’Île-des-Sœurs. Le parti québécois est contre le REM qui est une privatisation de nos services publics qui ne réduiront pas les gaz à effets de serre, le nombre d’autos sur les routes. On propose un grand déblocage qui va avoir un effet structurant sur nos transports publics et qui va avoir un effet positif sur la réduction de gaz à effets de serre.

Raphaël Fortin

Nouveau Parti démocratique du Québec

1. 70 000 environ.

2. Maroc et Roumanie.

3. Île-des-Sœurs et Verdun.

4. Je ne sais pas.

5. – L’Étoile de Pacho. J’ai été intervenant en déficience intellectuelle, mes parents ont été famille d’accueil en déficience intellectuelle.

– Tous les résidents qui participent à la vie communautaire de Verdun, comme à la vente trottoir, par exemple.

– La Coopérative de solidarité Abondance Urbaine Solidaire, qui fait de l’éducation sur l’agriculture urbaine pour que les gens apprennent à se nourrir eux-mêmes. Ils font beaucoup avec peu.

6. Commission scolaire de Montréal et une Commission anglophone.

7. Je ne sais pas.

8. Une super-clinique.

9. Je ne sais pas.

10. Verdun, De L’Église.

11. Je ne sais pas.

Nicole Leduc

Coalition avenir Québec

1. Environ 69 000.

2. Mexique et États-Unis.

3. Île-des-Soeurs, Desmarchais-Crawford et Wellington-De L’Église.

4. En face de l’église sur Wellington.

5. – Alain Laroche, qui a occupé plusieurs postes et a contribué au développement de Verdun, ainsi que d’avoir écrit un livre sur l’histoire de l’arrondissement.

– Billy Walsh, le directeur général de la Société de développement commercial Wellington, qui contribue à l’épanouissement de la rue Wellington.

– Renée Caron, la directrice générale de l’organisme Amalgame, qui est inspirante, avec qui on sent qu’on doit s’impliquer dans la société.

6. Marguerite-Bourgeoys et Baldwin.

7. Je ne sais pas.

8. Un CLSC.

9. Je ne sais pas.

10. LaSalle, De L’Église et Verdun.

11. À L’Île-des-Soeurs, sur la Pointe-Nord (portion sud de la Pointe-Nord).

Isabelle Melançon

Parti libéral du Québec

1. 62 000.

2. Mexique et France.

3. Desmarchais-Crawford et De L’Église-Île-des-Sœurs.

4. En face de l’église.

5. – Jos (Joseph) Quinn, de la banque alimentaire Manna, où il investit beaucoup de temps

– Mourad Bendjennet, impliqué dans la communauté de L’Île-des-Sœurs. Ils étaient trois au cœur de la place de l’Unité. J’ai beaucoup de respect pour leur implication auprès des nouveaux arrivants.

– Alain de Verdun (Laroche) fait beaucoup pour le rayonnement de Verdun, généreux. Il est la mémoire de Verdun; il sait tout, connait tout le monde et le côté économique de l’arrondissement.

6. Marguerite-Bourgeoys et Leaster-B. Pearson.

7. École Crawford.

8. Un point de service du CLSC.

9. La Clinique Bannantyne.

10. Verdun, De L’Église et LaSalle.

11. À L’Île-des-Sœurs sur la Pointe-Nord.

Vanessa Roy

Québec solidaire

1. Environ 65 000.

2. Chine et États-Unis.

3. Île-des-Sœurs, Desmarchais-Crawford.

4. Au coin des rues Wellington et De L’Église.

5. – Les deux propriétaires de l’épicerie Loco qui se démarquent par leur initiative verte et de développement durable.

– La clinique Physergo, un organisme à but non lucratif qui a une mission sociale d’accessibilité des soins.

– Le musée d’archéologie Maison Nivard-De Saint-Dizier pour la mise en valeur du patrimoine.

6. Marguerite-Bourgeoys et Ouest-de-l’île.

7. Je ne sais pas.

8. Un point de service du CLSC.

9. La Super Clinique de Verdun.

10. LaSalle, De L’Église et Verdun.

11. À L’Île-des-Sœurs, mais ne sais pas exactement.

Alex Tyrrell

Parti Vert

1. Beaucoup.

2. Chine, France.

3. Verdun et Île-des-Sœurs.

4. La Place Wellington, coin De L’Église.

5. – Les gens qui vivent avec un handicap, qui n’ont pas d’accès aux services de transport et de santé.

– Les gens à faible revenu, qui ont de la misère à avoir accès à des logements abordables.

– Les personnes âgées, qui étaient à l’hôpital de Verdun pendant la canicule

6. Lester-B Pearson et Commission scolaire de Montréal.

7. Je ne sais pas.

8. Je ne sais pas.

9. La Super Clinique de Verdun.

10. Verdun, De L’Église et LaSalle.

11. À L’Île-des-Sœurs, à côté du pont Champlain.

Réponses

1. 69 229.

2. France (11%) et Chine (10%).

3. District de Desmarchais-Crawford et district de Champlain-L’Île-des-Sœurs.

4. À l’angle des rues Wellington et Galt, devant l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

5. Réponse personnelle.

6. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Lester-B-Pearson School Board.

7. École Annexe Crawford, Geneviève Troli.

8. Un point de service de CLSC avec un centre de prélèvements sanguins et d’analyse d’échantillons biologiques; des services de santé courants (c’est-à-dire des soins infirmiers sur rendez-vous et de la vaccination saisonnière); et un programme jeunesse (incluant la périnatalité, le suivi postnatal et la vaccination des enfants de 0 à 12 ans).

9. Groupe de médecine de famille (GMF) du Sud-Ouest, situé sur la rue Bannantyne.

10. LaSalle, De l’Église et Verdun.

11. Pointe-Nord, Île-des-Sœurs.