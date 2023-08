QS veut étendre la gratuité du transport pour les aînés au REM

Le parti Québec solidaire (QS) demande au gouvernement d’étendre la gratuité du transport en commun offerte aux aînés au Réseau express métropolitain (REM) et que la voie réservée aux autobus soit réaménagée sur le pont Samuel-De Champlain.

Cette gratuite est présentement offerte aux personnes de 65 ans et plus par le Réseau de transport de Longueuil (RTL) et la Société de transport de Montréal (STM). C’est le cas pour les déplacements en autobus, en métro, en train de banlieue, en taxi collectif, en navette fluviale et en transport adapté.

Le REM offre une gratuité permanente pour cette tranche d’âge sur l’île de Montréal (zone A). Cependant, cette offre n’est pas étendue à la zone B, qui englobe l’agglomération de Longueuil. Cette situation est pointée du doigt par le député de Taschereau.

M. Grandmont a souligné l’importance de conserver cette gratuité, notamment dans le contexte de la crise inflationniste actuelle. Selon lui, elle permet aux aînés de rester actifs et de lutter contre l’isolement.

Par ailleurs, Étienne Grandmont a exhorté le gouvernement de la CAQ à dialoguer avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) afin d’assurer l’intégration de la gratuité pour les aînés dans la tarification du REM. Il a également plaidé pour le rétablissement de la voie réservée sur le pont Champlain, disparue suite à une clause de non-concurrence avec le REM.

La députée CAQ d’Iberville, Audrey Bogemans, et celui de Saint-Jean, Louis Lemieux, ont été contactés par le Parti de gauche pour que les voies réservées soient réaménagées.