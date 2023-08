Piétonnisation permanente de la rue Wellington: la pétition loin de sa cible

La pétition déposée au mois d’avril dernier, réclamant une piétonnisation permanente de la rue Wellington dans l’arrondissement de Verdun, arrivera à échéance le 8 août prochain.

Celle-ci n’est parvenue à recueillir, en date du 4 août, que 481 signatures sur les 3031 signatures nécessaires pour que la pétition soit jugée conforme. Seules les personnes âgées de 15 ans et plus et résidant sur le territoire de l’arrondissement de Verdun peuvent signer le document.

Alors que la piétonnisation estivale «a été acclamée par les résidents, les conseillers et les médias», l’objectif serait désormais de rendre l’artère piétonne à l’année, «dans l’intérêt de la communauté», argumente la pétition.

«Cette proposition ferait de Verdun un quartier plus agréable, sain, écologique, équitable, accessible, convivial aux enfants et socialement intégré, aligné sur les ambitions et les valeurs de notre communauté», indique-t-on.

Au mois d’avril, le directeur général de la Société de développement commercial Wellington (SDC), Patrick Mainville, s’était félicité du lancement d’une telle pétition, évoquant, un «tellement bon travail que des gens veulent ça toute l’année». D’autres voix avaient toutefois mis en garde contre la gentrification engendrée par la piétonnisation et souligné les difficultés liées à la saison hivernale.

Notons que le projet de piétonnisation permanente de la rue Wellington a été qualifié de recevable par l’arrondissement et conforme à l’article 24(d) de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, qui vise à stimuler la mobilité active et réduire l’utilisation des automobiles en milieu urbain.

Les personnes qui souhaitent obtenir plus d’informations concernant la pétition peuvent contacter la personne responsable, M. Bitsakis, à l’adresse bonusbox@gmail.com, précise l’arrondissement.