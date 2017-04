Des bénévoles recherchés pour le Défi sportif AlterGo

Les organisateurs du 34e Défi sportif Altergo, qui se déroulera du 22 avril au 1er mai 2017, recherchent 1200 bénévoles.



Les personnes qui désirent offrir de leur temps ont la possibilité d’occuper divers postes: accueil aux différents sites de compétitions, aux hôtels et à l’aéroport (personnes bilingues, un atout); montage et démontage des sites de compétitions, de jour et de soir, et en multimédia (caméramans et infographes).

Toute personne qui souhaite devenir bénévole au Défi sportif AlterGo ou qui désire obtenir plus d’informations est invitée à consulter le site Web du Défi sportif AlterGo.

Sport adapté

Le Défi sportif AlterGo est un événement international majeur pour le sport adapté. Il permet à 6700 athlètes handicapés, tant de l’élite que de la relève, de participer à diverses compétitions sportives à Montréal, Longueuil et Boucherville.