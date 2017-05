Le projet de loi sur les passages à niveau ne passe pas

Un projet de loi qui aurait permis au ministre des Transports d’imposer la création de passage à niveau aux compagnies ferroviaires est mort au feuilleton le 17 mai.

C’est dans un contexte exceptionnel que le parti à la tête du gouvernement formé par les libéraux se voyait offrir plus de pouvoir exécutif de la part de l’opposition, en l’occurrence le Nouveau parti démocratique (NPD).

En effet, la députée de Laurier – Sainte-Marie, Hélène Laverdière, avait soumis à une première lecture en novembre 2016 son projet de Loi C-322, modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire, qui aurait octroyé au ministre des Transports les moyens d’émettre un arrêté à une compagnie lui ordonnant de construire un franchissement routier.

Mercredi soir, les députés du Parti libéral incluant le ministre des Transports Marc Garneau, et du Parti conservateur ont voté unanimement contre cette modification législative, au grand regret du NPD et des organismes se portant à la défense des cyclistes et piétons.

Désappointement

«C’est décevant, car on avait bon espoir que cela passe, souligne Claudine Sauvadet, porte-parole de la Coalition vélo Montréal. Il n’y a peut-être pas eu assez de morts pour faire bouger les choses. Il y a clairement un manque de volonté politique.»

Le député de Rosemont – La Petite-Patrie, Alexandre Boulerice, a appuyé le projet de loi de sa collègue à la Chambre des communes. Celui-ci n’a pas caché sa grogne à la suite de cette défaite. «Je trouve cela enrageant. C’est un pouvoir qui ne l’engageait [Marc Garneau] à rien par rapport à quelque projet de passage à niveau», affirme M. Boulerice.

Ce dernier est d’autant plus déçu du résultat, car il ne sera pas possible au NPD de présenter un projet de loi similaire d’ici 2019.

M. Boulerice assure que son parti continuera de suivre les demandes des citoyens en la matière, ainsi que les négociations en cour à l’Office des transports du Canada entre la Ville de Montréal et le Canadien Pacifique (CP). La compagnie ferroviaire est impliquée dans plusieurs litiges avec certains arrondissements de la métropole au sujet de la mise en place de passages à niveau.

«On a beau démontrer par «A+B» qu’il est possible de créer des installations sécuritaires, il y a un blocage de la part des compagnies ferroviaires. Il est envisageable que les passages à niveau puissent créer un ralentissement du côté de la circulation des trains, mais cela en vaut la peine», note Mme Sauvadet.

Cette dernière espère tout de même que l’affluence de travailleurs dans les secteurs en bordure de la voie du CP apportera une pression supplémentaire pour faire changer l’opinion politique.

«De plus en plus de gens qui travaillent dans le Mile-End, chez Ubisoft par exemple, empruntent tous les jours le métro Rosemont et passent sous les viaducs pour se rendre à leurs bureaux. La revitalisation du secteur devrait entraîner une conscientisation», dit Mme Sauvadet.

Engagé à réduire les accidents

Appelé à réagir mercredi avant le vote, le cabinet du ministre des Transports a fait parvenir cette réponse à TC Media.

«Le ministre est engagé à réduire le nombre d’accidents et d’incidents sur le réseau ferroviaire canadien et les passages régulés par le gouvernement fédéral. Il existe de nouvelles technologies qui se sont montrées efficaces, et à travers le nouveau Programme d’amélioration de la sécurité ferroviaire, le Gouvernement fournit plus de $ 55 millions en financement investi à travers le pays.»

L’attaché de presse de M. Garneau n’a pas répondu aux questions supplémentaires de TC Media à l’issue du vote.