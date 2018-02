Festival Montréal joue: des centaines d’activités pour les petits et les grands

Plus de 300 activités mettant de l’avant jeux de société, jeux de rôle et jeux vidéo prendront place à l’occasion du 6e festival Montréal joue, qui se déroulera du 24 février au 11 mars.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, affirme qu’il s’agit d’une bonne occasion de découvrir de nouveaux jeux. «Plusieurs de ces jeux ont été réfléchis dans notre ville qui se classe parmi les chefs de file mondiaux dans la conception des jeux vidéo et le milieu du multimédia», souligne-t-elle.

Des activités, dont plusieurs gratuites, seront offertes dans les bibliothèques de Montréal, ainsi qu’au centre Pierre-Charbonneau, à l’Université du Québec à Montréal, à la Grande Bibliothèque, au cégep du Vieux Montréal et dans le Quartier latin. «C’est toute une chance d’avoir une telle programmation à proximité et qui permet de découvrir aussi plusieurs institutions de savoir et d’enseignement», d’ajouter l’élue responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Christine Gosselin.

Présenté par les Bibliothèques de Montréal en collaboration avec le Groupe Banque TD, le festival Montréal joue, dont l’humoriste Mehdi Bousaidan est porte-parole, se veut rassembleur, visant petits et grands, mais aussi amateurs et pros. Plus d’une centaine d’animateurs et de bénévoles seront également présents pour guider les participants et les initier aux multiples jeux.

Pour plus de renseignements ou pour la programmation complète, rendez-vous au www.montrealjoue.ca.

Quelques activités