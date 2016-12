Villeray loin de l’objectif en matière de recyclage

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ferme toujours la marche en ce qui concerne le recyclage. Cette année, il trône au bas du palmarès de l’agglomération de Montréal.

Alors que Montréal s’était fixé un objectif de récupération des matières recyclables de 70% en 2015, l’arrondissement présente encore une fois le plus faible taux de recyclage sur l’île, avec un résultat de 47%.

Chaque année depuis 2011, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension obtient le pire ou de l’un des pires résultats. Cette année, l’arrondissement est suivi de près par Saint-Léonard et Montréal-Nord, qui ont tous les deux obtenu un score de 49%.

Mais selon l’arrondissement, l’interprétation des résultats présentés dans le bilan des matières résiduelles de la Ville de Montréal «doit être utilisé avec une très grande réserve».

«Depuis de nombreuses années, notre arrondissement demande à la Division de la gestion des matières résiduelles de retirer l’éco-centre Saint-Michel, localisé dans notre territoire, du calcul des données, car il y a un important rejet de ce que les citoyens apportent et cela se retrouve à l’enfouissement», explique Marisa Celli, attachée de presse de la mairesse Anie Samson.

Le caractère multi-ethnique du territoire pourrait aussi, selon l’arrondissement, jouer sur les résultats obtenus.

«Nous accueillons plusieurs nouveaux arrivants qui ne sont pas du tout familier avec la récupération, continue Mme Celli. Il faut implanter progressivement ces habitudes auprès de ces nouveaux résidents.»

Efforts

Depuis 2013, l’arrondissement estime avoir mis beaucoup d’efforts pour implanter la collecte des résidus alimentaires et détourner les déchets de l’enfouissement.

D’ailleurs, cet automne, une troisième phase d’implantation de collecte des résidus alimentaires a été mise en place dans les districts de Villeray et de François-Perrault.

«17 345 unités d’occupation de 8 logements et moins s’ajouteront à la collecte des résidus alimentaires portant à près de 36 000 le nombre de portes desservies par le service, ce qui représente plus de 50 % des unités d’occupation de 8 logements et moins du territoire de l’arrondissement, analyse-t-on. Cette année, 100% des portes des districts de Villeray et de François-Perrault seront couvertes par la collecte des résidus alimentaires.»

En 2015, l’arrondissement aurait également conclu un partenariat avec l’hôpital Jean-Talon pour effectuer la collecte des résidus alimentaires de l’hôpital.

Depuis la signature de cette entente, ce sont 29 tonnes de matières organiques qui seraient détournées de l’enfouissement chaque année.