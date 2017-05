Encore plus de stationnement dans la Petite-Italie

Les commerçants et clients de la Petite-Italie peuvent sans doute mieux respirer, puisque de nouvelles places de stationnement sont désormais disponibles dans le secteur.

Pour l’instant, 35 espaces situés dans l’aire de stationnement extérieur du marché Jean-Talon sont mis à la disposition du public après ses heures de fermeture. Si l’expérience porte ses fruits, près de 400 places supplémentaires situées dans les stationnements souterrains du marché pourraient aussi être offertes aux automobilistes qui font leurs emplettes dans le quartier.

De plus, le Centre social et communautaire de La Petite-Patrie fait gracieusement don d’une vingtaine d’espaces, disponibles en semaine après 17h et en tout temps la fin de semaine, pour que les commerçants locaux puissent y garer leur véhicule.

Pour sa part, la société de développement commercial (SDC) Petite-Italie – Marché Jean-Talon poursuit ses efforts en offrant son service de voiturier aux automobilistes. Aux deux débarcadères qui ont été créés en 2016 à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Zotique et au coin des rues Dante et Saint-Dominique, deux autres pourraient être ajoutés.

«Le projet est à l’étude avec l’arrondissement. Nous voulons installer un troisième débarcadère sur la rue Saint-Zotique et un quatrième sur le boulevard Saint-Laurent, plus au nord», affirme Cristina D’Arienzo, directrice générale de la SDC.

Celle-ci aimerait aussi profiter de la nouvelle réglementation dans Rosemont – La Petite-Patrie, permettant désormais le partage de places de stationnement privé pour les citoyens.

En effet, la SDC veut collaborer avec l’application mobile CityParking pour encourager les résidents à louer leur place de stationnement aux clients de la Petite-Italie pour une courte durée.

Par ailleurs, le concept d’aménagement permanent de l’avenue Shamrock, prévu pour 2018, conservera une voie de circulation automobile et offrira des espaces de stationnement en saison hivernale. Située à deux pas du marché Jean-Talon, la place proposera également des espaces piétons et cyclistes sécuritaires ainsi que des aires de détente pour la clientèle commerciale et les résidents du secteur.