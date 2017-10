Équipe Coderre présente ses engagements pour le «Grand Villeray»

Lors du débat pour les districts Villeray et François-Perrault, les deux candidates d’Équipe Coderre se sont engagées sur six points pour soutenir le milieu communautaire, la sécurisation du secteur et renfocer la mobilité.

Elsie Lefebvre et Érika Duchesne, candidates de l’Équipe Denis Coderre dans Villeray et François-Perrault, ont participé au débat-discussion organisé par la CDC-Villeray au Théâtres des Écuries lundi 23 octobre. Elles en ont profité pour présenter six engagements pour ce secteur.

Les deux élues souhaitent sécuriser les rues et intersections près de la métropolitaine, adopter une politique d’approvisionnement responsable et zéro déchet, mettre en place une politique de mobilité active à l’Arrondissement, créer un nouveau lien cyclable est-ouest, soutenir l’organisation du Forum social de Villeray et appuyer les démarches de relocalisation de l’organisme Villeray dans l’est dans un lieu au cœur de leur intervention.

Élue du Vieux-Rosemont, Mme Duchesne entend s’appuyer sur cette expérience politique pour développer des solutions adaptées dans le district de François-Perrault.

«Mon district est différent d’une rue à l’autre et il faut être à l’écoute des besoins de toute la population. Cela ne sert à rien de faire du verdissement partout sans réfléchir avant, c’est important de faire des projets coin de rue par coin de rue», affirme-t-elle.

Les deux candidates ont également insisté sur les besoins du milieu communautaire de ces deux quartiers. Si le centre Lajeunesse, qui est utilisé par plus de 300 organismes, est actuellement en recherche de nouveaux locaux, plusieurs autres acteurs sont dans une problématique similaire dans tout l’arrondissement. Érika Duchesne qualifie cet enjeu de «grande priorité» du prochain mandat.

«Mon appui au communautaire est sans condition et je reconnais leur apport dans notre vie. Dans le prochain mandat, je veux que notre arrondissement offre son support maximal aux initiatives des citoyens et aux besoins de nos organismes», ajoute Elsie Lefebvre.

Vitalité commerciale

Par ailleurs, la candidate d’Équipe Coderre dans François-Perrault a aussi tenu à insister sur la nécessité de revitaliser les artères commerciales de son secteur.

«Il faut un plan pour améliorer la trame commerciale sur Jean-Talon, Bélanger et Tillemont […]. C’est un travail de longue haleine qui va permettre d’ancrer les gens dans leur quartier», soutient Érika Duchesne.

De son côté,Elsie Lefebre a déjà présenté huit engagements pour le secteur commercial de son district. Ce plan comprend la revitalisation commerciale de la rue Saint-Hubert, la pérennisation de la Place de Castelnau, l’ajout de mobilier urbain, l’organisation d’une foire commerciale et des artisans, faciliter les démarches pour l’installation de terrasses, un accompagnement dans l’organisation d’événement et la mise en place d’une politique d’achat local à l’arrondissement.