VSMPE : Giuliana Fumagalli élue mairesse à la place d’Anie Samson

Giuliana Fumagalli, candidate de Projet Montréal, remporte le scrutin municipal dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Elle prend la place d’Anie Samson qui était maire depuis trois mandats. Elsie Lefebvre a aussi perdu son poste de conseillère de ville.

L’élection municipale a réservé de nombreuses surprises dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Figure emblématique de l’Équipe Denis Coderre, Anie Samson perd son poste et est battue pour la première fois depuis 1994 dans VSMPE. Celle qui avait été conseillère de Villeray jusqu’en 2005, puis maire d’arrondissement, termine derrière Giuliana Fumagalli, élue sous la bannière Projet Montréal. L’ancienne militante syndicale et communautaire va de plus bénéficier de la majorité au conseil d’arrondissement puisque son parti remporte deux des quatre postes de conseiller de ville.

Car l’autre surprise de ces élections dans l’arrondissement vient du district Villeray dans lequel Elsie Lefebvre est battue. Conseillère de ville depuis 2009 avec Vision Montréal puis Coalition Montréal, elle avait rejoint Équipe Denis Coderre pour cette campagne. L’ex députée provinciale est devancée de plus de 300 voix par Rosannie Filato de Projet Montréal. Cette jeune avocate qui avait été candidate du NPD aux élections provinciales, remporte ainsi sa première campagne municipale. L’indépendant Charles Sounan termine troisième dans ce district.

Les résultats ont aussi été très serrés durant toute la soirée dans Parc-Extension, mais c’est finalement Mary Deros qui conserve le district dans lequel elle est élue depuis 1998. Avec finalement près de 500 voix d’avance, elle devance Rafik Bentabbel de Projet Montréal et Mohammad Yousuf de Coalition Montréal qui termine loin derrière.

Projet Montréal pourra aussi compter sur Sylvain Ouellet, réélu dans Francois-Perrault. Vainqueur pour 11 voix en 2013, M. Ouellet a connu un scrutin plus serein cette année puisqu’il compte plus de 1500 suffrages de plus qu’Érika Duchesne d’Équipe Denis Coderre. Ancienne conseillère du Vieux-Rosemont, cette dernière avait quitté Projet Montréal au cours de la dernière mandature pour se présenter avec Denis Coderre.

Enfin, dans le district Saint-Michel, Frantz Benjamin est le seul sortant de la majorité municipale dans l’arrondissement à conserver son poste. Il l’emporte devant Rana Alrabi de Projet Montréal.