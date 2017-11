Des gourmandises françaises sur la rue Jean-Talon

Ouvert depuis le mois d’avril dans Villeray, le café Gourmandise d’Amandine concocte des biscuits et pâtisseries d’inspiration française pour les amoureux des douceurs sucrées.

Par passion pour la pâtisserie, Amandine Barreau a fait un virage radical dans sa carrière professionnelle. Alors qu’elle travaillait dans le milieu de la cosmétique et de l’esthétique, la jeune entrepreneure a décidé de tout abandonner pour se consacrer à la préparation de gâteaux, biscuits et viennoiseries.

«Ça fait des années que c’est ma passion. Je pense que je me suis trompée de métier à la base», confie la fondatrice du café Gourmandise d’Amandine.

Originaire de Bordeaux en France, Amandine Barreau a grandi dans un univers culinaire entre une mère cuisinière et un frère boulanger. Cette transition a donc été naturelle pour elle.

«J’avais peur d’être tannée par ça, mais non. Voir les gens goûter mes produits et me dire que c’est bon, il n’y a pas de meilleur sentiment», ajoute-t-elle.

Produits locaux

Installée au Québec depuis plus de six ans, Amandine Barreau a choisi de s’inspirer de son pays d’origine pour l’identité gustative de son commerce.

«Je fais des tests et j’essaye des choses, mais je m’inspire pas mal des grands chefs français parce que j’aime ça. Je n’ai pas le palais cupcake, j’aime qu’il y ait du goût, de l’équilibre, des fruits», énumère la pâtissière.

Dans son commerce les Paris-Brest s’affichent fièrement aux côtés des chouquettes, tartes et des cannelés, la spécialité de sa ville d’origine. Gourmandise d’Amandine propose aussi des tartes, soupes et sandwichs pour le dîner. Si l’inspiration vient clairement de l’autre côté de l’Atlantique, la réalisation est 100% québécoise.

«Ma priorité, ce sont les produits locaux, car c’est mon style de vie et pour moi c’est important d’encourager des gens d’ici plutôt que des grosses industries», estime Amandine Barreau.

Dans cette même démarche, la jeune cheffe d’entreprise a choisi l’authenticité du quartier Villeray pour ouvrir son établissement, alors qu’elle avait dans un premier temps ciblé la rue Beaubien.

«Il y a déjà trop de cafés sur Beaubien, donc j’ai décidé de m’en éloigner complètement. Je voulais un petit coin dans un quartier familial, où les enfants peuvent courir, jouer, crier s’ils veulent. […] Je ne regrette pas du tout, car la clientèle est super gentille, j’ai été bien accueillie et je suis super encouragée», se félicite-t-elle.

Le café Gourmandise d’Amandine est situé au 1201 rue Jean-Talon Est.