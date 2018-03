Une patineuse du quartier râfle l’or en Pologne

La patineuse de vitesse sur courte piste Alyson Charles est revenue médaillée d’or des championnats mondiaux juniors, tenus en Pologne au début du mois de mars.

L’athlète de 19 ans, résidente de Villeray–St-Michel–Parc-Extension, a enregistré la première victoire canadienne dans l’histoire des Championnats mondiaux juniors de l’ISU en devançant le Japon et l’Italie, en compagnie de ses collègues Courtney Sarault, Danaé Blais et Claudia Gagnon.

Il s’agit du tout premier titre mondial junior de l’histoire du Canada au relais, tous genres confondus.

Depuis 2002, le Canada avait remporté trois médailles d’argent et cinq de bronze au relais féminin, de même que quatre d’argent et trois de bronze au relais masculin, mais n’était jamais monté sur la plus haute marche du podium dans cette épreuve.

«C’est quelque chose qu’on avait comme objectif, a affirmé Alyson Charles. On a fait de bons échanges. Notre stratégie était à point. On savait quoi faire, on a juste mis tout à exécution.»

Bonnes performances

La jeune femme participait pour la quatrième fois de sa carrière à cette compétition internationale. L’an dernier à Innsbruck en Autriche, Alyson Charles avait terminé au dixième rang du classement général.

La patineuse, formée au club de Saint-Michel, doit sa participation à la compétition en Pologne à ses excellentes performances lors des Championnats canadiens juniors qui ont eu lieu du 15 au 17 décembre dernier, à Saguenay.

Elle a terminé deuxième du classement général après avoir remporté l’or au 500m, l’argent au 1000m et au 1500m et le bronze à la super finale du 1500m. Après avoir terminé la saison dernière au 8e rang national, elle a également eu la chance de participer aux sélections canadiennes pour les Jeux olympiques de Pyeongchang.

Plus jeune sportive de ces sélections, Alyson Charles ne s’est pas qualifiée, mais elle a fait bonne figure face aux meilleures patineuses du pays.

En novembre, elle a aussi fait partie de la sélection nationale lors des Shanghai Trophy en Chine, une compétition ouverte aux patineurs de vitesse de la relève.