La Tasse: le premier système de gobelets à café consignés

C’est dans Villeray que le tout premier système de gobelets à café consignés au Québec verra le jour. Appelée La Tasse, l’initiative sera lancée officiellement le 30 août.

Le 5 juin a lieu la journée mondiale de l’environnement. L’édition 2018 étant consacrée à la lutte au plastique jetable, l’Éco-Quartier Villeray en profite pour annoncer son tout nouveau concept, La Tasse.

Le système est issu de la collaboration entre l’équipe de l’Éco-quartier Villeray et une dizaine de commerçants du quartier soucieux d’améliorer leur impact environnemental qui prendront part à ce lancement.

En gros, La Tasse permet de consigner les contenants de boissons à emporter.

Les consommateurs peuvent se procurer La Tasse au prix de 5$ dans un des commerces participants puis n’ont ensuite qu’à la rapporter dans n’importe quel café du réseau pour soit remplir son contenant, l’échanger contre un contenant propre ou bien se faire rembourser sa consigne.

La Tasse est solide et étanche en plus d’être faite de plastique alimentaire et produite selon des normes de responsabilité sociale.

Ces caractéristiques, en plus de son bas prix et son joli design, lui permettront, selon l’Éco-quartier Villeray, de supplanter sa concurrence à usage unique.

Via communiqué de presse, Blaise Rémillard, responsable de l’Éco-quartier Villeray, ne cache pas que tout le monde a sa part à faire.

« Chacun peut et doit agir pour diminuer sa production de déchets, notamment en refusant les objets à usage unique. Il appartient cependant aussi à la collectivité d’aider les individus à changer leurs habitudes en leur offrant des solutions de rechange. »

L’idée est venue il y a un peu plus d’un an, alors que l’Éco-quartier Villeray réalisait un sondage afin de tâter le terrain.

Les résultats ont permis au programme d’avoir une vision globale de l’intérêt, de la réalité ainsi que des besoins des consommateurs du quartier.

97% Presque tous les répondants se sont montrés favorables à une telle initiative.

Ailleurs à Montréal

Le système sera d’abord instauré dans Villeray, mais le désir d’expansion n’est pas secret. L’objectif est en fait de s’étendre sur l’ensemble de l’île de Montréal d’ici 2019.

D’ailleurs, les commerçants souhaitant prendre part au projet peuvent s’inscrire dès maintenant pour faire partie des prochaines phases d’expansion.

Le lancement officiel de La Tasse aura lieu le 30 août au café Chez l’Éditeur – café littéraire de 11h à 13h.