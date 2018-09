Le premier système québécois de gobelets consignés au Québec est maintenant lancé

Les résidents de Villeray sont les premiers à pouvoir bénéficier de La Tasse, le tout premier système de gobelets à café consignés au Québec.

Le lancement, qui a eu lieu le 30 août, a attiré près d’une centaine de personnes.

« La soirée s’est super bien déroulée, c’était très sympathique. Commerçants et résidents de Villeray étaient présents, mais aussi des curieux et même d’autres éco-quartiers », se réjouit Blaise Rémillard, responsable de l’Éco-quartier Villeray.

Seulement une semaine après le lancement, M. Rémillard explique qu’il est difficile de déjà quantifier le nombre de gens qui ont adhéré au système.

Or, il mentionne que certains cafés ont déjà recommandé des tasses pour leur inventaire, ce qui est bon signe.

Fonctionnement simple

Les consommateurs peuvent se procurer La Tasse au prix de 5$ dans un des commerces participants.

Puis, ils n’ont qu’à la rapporter dans n’importe quel café du réseau pour soit la remplir, l’échanger contre un contenant propre pour nouvelle consommation ou bien se faire rembourser leur consigne.

Munie d’un couvercle vissé et allant au lave-vaisselle, La Tasse est aussi faite de polypropylène recyclable, ce qui signifie qu’elle sera recyclable à la fin de sa vie.

« L’objectif n’est pas que tout le monde s’en procure une, mais bien que ce soit une option, une solution de rechange quand vient le temps de commander un café », explique M. Rémillard.

Initiative locale

C’est le 5 juin dernier, lors de la journée mondiale de l’environnement que l’Éco-Quartier Villeray en a profité pour annoncer son tout nouveau concept, La Tasse.

Or, l’intérêt s’est rapidement fait sentir à l’extérieur des limites du quartier.

« Ce qui était au départ un projet local, juste pour Villeray, devient maintenant un projet test, plus grand. On a déjà une bonne liste de plusieurs dizaines de commerçants intéressés à Montréal, mais aussi au Saguenay, en Mauricie et en Montérégie. On sent un intérêt partout », soutient M. Rémillard.

D’ailleurs, les commerçants souhaitant prendre part au projet peuvent toujours s’inscrire pour faire partie des prochaines phases d’expansion, qui devraient avoir lieu en 2019.

« On regarde vers l’avenir et on est très excités de voir tout ça se déployer. Le meilleur est à venir », lance M. Rémillard en terminant.

La liste des commerces participants dans Villeray : Boulangerie Gâte-toi, Café Bistro Mysterium, Café Perko, Café Zezin, Chez l’Éditeur, Comptoir Sainte-Cécile, La graine brûlée, Le Pain dans les Voiles, Les Faiseurs, LOCO, Oui mais Non.