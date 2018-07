À la hunduratienne

On s'est croisé au métro ligne orange . Tout d'un coup tu me regarde et moi je saute sur ton charme , tu été époustouflante, tu as descendue à la station gean talon et moi aussi , on c parlé impeu mais yavais des imprévus ou on pouvais pas communiquer nos coordonnées. Alors si tu te reconnais fait moi signe. J'aimerais tellement te revoir .

Le maghrébin, 25 juillet 2018