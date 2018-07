Bonjour à toi Costine

Ces deux derniers jours on été le pire de ma vie, l'expérience était aussi horrible que d'attendre à l'urgence d'un hôpital ou le docteur a pris sa pause de 6 heures ou la SAAQ; chaque fois je regardais si tu n'avais pas écris sur le journal métro pour répondre a mon message. Pour protester ma colère j'ai porter mon ''ugly sweater'' avec le visage de Stephen Harper, j'ai pas pris ma douche depuis et mon patron m'as donné un avis verbal parce que je sentais aussi mauvais que le métro McGill durant l'heure de pointe en été et ainsi je me vois danser seul devant mon mirroir en imaginant que tu est avec moi. Je me souviens encore du jour avec tes gros yeux, ta démarche inhabituel, ton linge avec les couleurs qui ne matchais pas. Juste à repenser à ce moment, mon coeur vient de donner des gros coups et j'ai un rush d'adrenaline comme si j'avais une douzaine de tacos et que soudainement l'appel de la nature me dit que tout doit partir tout comme mon amour pour toi tu doit le ressentir..

Sir Fatkuni, 26 juillet 2018