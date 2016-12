Adam Saleh et un de ses amis ont été expulsés mercredi d’un vol de la compagnie Delta Airlines qui devait les transporter de Londres à New York. Selon le YouTuber, c’est parce qu’ils parlaient arabe qu’ils se sont fait montrer la porte.

Saleh, dont la chaîne YouTube compte plus de 1,5 million d’abonnés, a affirmé sur les réseaux sociaux Twitter et Periscope que son ami Slim Albaher et lui avaient été expulsés parce qu’il parlait en arabe à son ami et à sa mère au téléphone avant le décollage.

Sur une vidéo publiée par le YouTuber, on l’entend dire, alors qu’il est debout dans l’allée de l’avion, une agente de bord derrière lui: «nous nous sommes fait mettre dehors parce qu’on parlait une langue différente. On est en 2016.» On voit certains passagers crier «bye!» et agiter la main en guise d’au-revoir. «Vous êtes racistes. Je ne peux pas le croire», rétorque Saleh. Certains passagers lui manifestent toutefois leur solidarité. La vidéo est devenue virale, avec plus de 9 millions de visionnements seulement sur Facebook avant midi mercredi.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim… WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos — Adam Saleh (@omgAdamSaleh) December 21, 2016

Adam Saleh a affirmé que son ami et lui ont ensuite pu faire le voyage avec une autre compagnie aérienne, après être passés à travers les contrôles de sécurité une autre fois.

Mercredi matin, la compagnie Delta a publié un court communiqué dans lequel elle reconnaît que deux passagers ont été retirés d’un vol en partance de Heathrow parce que «plus de 20 clients avaient exprimé un inconfort» et qu’ils avaient été placés sur un autre vol. Delta affirme prendre les allégations de discrimination au sérieux et être en processus de comprendre ce qui s’est passé. En soirée mercredi, Delta a précisé qu’après avoir recueilli des nouvelles informations, il semblerait que Adam Saleh et son ami Slim Albaher avaient «cherché à perturber l’ordre dans la cabine de l’avion avec des comportements provocateurs, incluant des cris». La compagnie aérienne a précisé que ce type de conduite n’était pas bienvenu sur ses vols et que sa priorité est d’assurer le confort et la sécurité de ses passagers.

Plusieurs ont souligné qu’Adam Saleh est reconnu pour ses blagues («pranks») et remettent en doute sa crédibilité. Saleh a déjà publié une vidéo dans laquelle il affirmait, alors que c’était faux, qu’il avait voyagé dans un avion à bord d’une valise.

Dans un Tweet, Saleh a mentionné que son ami et lui allaient contacter leur avocat en mettant les pieds à New York.

Les deux jeunes hommes ont publié d’autres vidéos mercredi à leur retour à New York, où ils reviennent sur ce qui s’est passé. «C’est aussi vrai que ça peut l’être. Ça peut sembler être un cas du garçon qui crie au loup, mais vous pouvez clairement voir. C’était mal. Ça nous est arrivé à nous, peu importe, mais imaginez si ça arrivait à une vieille dame ou un vieil homme qui ne peut pas parler anglais», a exposé Saleh.