Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a-t-il choisi de s’entourer d’autres riches au moment de créer son nouveau cabinet? Incluant les avoirs de M. Trump, la fortune combinée de la vingtaine de membres de son cabinet est évaluée à plus de 13,1 G$.

Ce montant est supérieur au produit intérieur brut (PIB) annuel de plus de 70 pays du monde.

Il faut dire que le futur président, qui lui-même vaudrait 3,7 G$, a sélectionné trois autres milliardaires dans sa garde rapprochée.

Au haut du pavé, la philanthrope Betsy Devos, nommée secrétaire à l’Éducation, dont la fortune est évaluée à 5,1 G$. Vient ensuite le secrétaire au Commerce, l’investisseur Wilbur Ross, dont les avoirs sont estimés à 2,5 G$ par Forbes. Puis, Linda McMahon, femme du promoteur de la WWE Vince McMahon, dont la fortune familiale se situe autour de 1,35 G$ d’après Bloomberg.

Outre ce club select, le PDG d’Exxon Mobile, Rex Tilerson, qui deviendra secrétaire d’État, aurait une fortune de 365 M$, toujours selon Bloomberg. Au moins huit autres membres de son cabinet sont multi-millionaires, dont le neurochirurgien Ben Carson et l’ancien gouverneur du Texas Rick Perry.

Il n’est pas rare de voir des personnes riches accéder à des postes d’importance au sein de la politique américaine. Toutefois, un cabinet valant au-delà de 13 G$ est bien supérieur à la valeur des cabinets précédents.

Les avoirs des membres du dernier cabinet de Barack Obama, par exemple, se situaient autour de 3 G$, rapporte Boston Globe. Pas moins de 2,4 G$ de ceux-ci appartenaient à la secrétaire au Commerce, Penny Pritzker.

Si on regarde du côté du cabinet de l’ex-président George W. Bush, on se rend compte que le cabinet Trump est trente fois plus riche. À la fin de la présidence de M. Bush en 2008, les avoirs des membres de son cabinet étaient évalués à 390 M$, toujours selon le Globe.

Pour vous donner un ordre de grandeur, voici quelques pays dont le PIB se situe autour de 13 G$ et la valeur combinée des fortunes des membres des précédents cabinets.

