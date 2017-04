MONTRÉAL — En dépit des progrès réalisés depuis 25 ans, environ un homme sur quatre et une femme sur vingt fument toujours chaque jour, soit quelque 933 millions de personnes à travers le monde.

Les auteurs de l’étude Global Burden of Disease (GBD) expliquent que le tabagisme quotidien a chuté de 28 pour cent chez les hommes et de 34 pour cent chez les femmes entre 1990 et 2015.

Toutefois, si le taux de tabagisme a reculé depuis quelques décennies, le nombre de fumeurs quotidiens continue à grimper d’une année à l’autre, en raison de l’augmentation de la population mondiale.

Les trois pays où on retrouve le plus grand nombre de fumeurs (la Chine, l’Inde et l’Indonésie) rassemblaient en 2015 la moitié de tous les fumeurs du monde. Du côté des femmes, les trois pays qui arrivent en tête (les États-Unis, la Chine et l’Inde) regroupaient 25 pour cent des fumeuses de la planète.

Les nouvelles ne sont toutefois pas que mauvaises, puisque des campagnes lancées dans des pays comme le Brésil et l’Inde y ont entraîné une réduction du nombre de fumeurs quotidiens.

Le tabagisme est la deuxième cause de mortalité en importance à travers le monde.

Les conclusions de cette enquête ont été publiées par le prestigieux journal médical The Lancet.