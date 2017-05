En entrevue avec De Telegraaf, le roi des Pays-Bas, Willem-Alexander a confié vivre une double vie depuis déjà plus de 20 ans, à l’insu de ses concitoyens hollandais.

En effet, depuis 21 ans, le roi des Pays-Bas est co-pilote chez KLM à raison de deux fois par mois. Il assiste des pilotes sur des appareils Fokker 70 pour le service «Cityhopper» de KLM, c’est-à-dire des vols courts reliant les Pays-Bas avec l’Allemagne, la Norvège et le Royaume-Uni, entre autres destinations.

Dans la même entrevue, le roi a révélé qu’il ne dévoile jamais son vrai nom lorsqu’il s’adresse aux passagers de son avion et qu’il a rarement été reconnu physiquement, même si plusieurs passagers ont cependant reconnu sa voix.

Il espère maintenant pouvoir apprendre à piloter de plus gros appareils, comme un Boeing 737, afin de faire de plus longs voyages dans des destinations plus exotiques.

Willem-Alexander est roi des Pays-Bas depuis 2013, lorsque sa mère la reine Beatrix a abdiqué le trône.