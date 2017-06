L’échangeur de Huangjuewan a été achevé la semaine dernière en périphérie de Chongqing, immense métropole du sud-ouest de la Chine, après huit années de travaux.

L’ouvrage superpose cinq voies de circulation dont la plus haute culmine à 37 m. Pas moins de 15 bretelles ont dû être construites pour permettre aux véhicules de passer d’un niveau à l’autre, dans huit directions, précise le site internet de la municipalité.

Ce cauchemar pour GPS a enflammé l’imagination des internautes. «Si tu te trompes de bretelle, tu arriveras avec un jour de retard à Chongqing», avertit un commentateur sur le réseau social Weibo.

«Mon GPS m’a dit: vas où tu veux et laisse-moi tranquille!», plaisante un utilisateur, alors qu’un autre baptise la métropole «Chongqing, la ville qu’on n’arrive pas à quitter».

Un autre conducteur se veut pourtant rassurant: «Huangjuewan, un pont de légende en 8D et cinq étages: je l’ai pris sans GPS et sans me perdre!»