Airbnb lance officiellement une nouvelle plateforme permettant d’ouvrir sa porte à titre gracieux aux réfugiés et aux déplacés.

Après avoir détaillé en février son projet d’héberger temporairement et gratuitement 100 000 réfugiés au cours des cinq prochaines années, Airbnb lance airbnb.com/welcome. Le site met en relation des ONG et des organismes d’entraide avec des hôtes souhaitant accueillir des personnes réfugiées, évacuées et dans le besoin.

Immédiatement après l’annonce du décret anti-immigration de Donald Trump en janvier, le site de réservation de logements avait lancé un programme d’urgence pour héberger gratuitement les voyageurs refoulés.

La première version de ce décret prévoyait de refuser pour une période de trois mois l’entrée aux États-Unis aux voyageurs en provenance de sept pays à majorité musulmane.

« Il est facile de se sentir impuissant face à l’immensité de défis internationaux tels que la crise des réfugiés, mais il existe certaines choses que chacun peut accomplir pour changer la donne », explique Joe Gebbia, le cofondateur d’Airbnb, dans son communiqué.

« Le simple fait de leur ouvrir sa porte pour quelques nuits peut changer la vie de ceux qui ont tout laissé derrière eux ».

À ce jour, 6 000 personnes se sont inscrites pour accueillir gratuitement ces réfugiés.

Dans le cadre de cette initiative, le site s’est associé à des organisations telles que l’International Rescue Committee (IRC), qui oeuvre à la réinstallation des réfugiés dans 28 villes des États-Unis.

En France, des partenariats ont été créés, notamment avec SINGA France, Réfugiés Bienvenue et ELAN – Samu social. Les associations identifient les personnes sur le terrain et effectuent les réservations des logements.

« En faisant le lien entre les hôtes et les familles dans le besoin, Airbnb nous aidera à gagner un temps précieux et à réduire les dépenses liées au logement des réfugiés. Tout aussi important, ce partage d’un foyer permet de créer de vraies connexions et des relations durables », conclut David Miliband, le président de l’IRC.

Pour en savoir plus : airbnb.com/welcome