Donald Trump Jr, le fils du président américain Donald Trump, a rencontré durant la campagne présidentielle une avocate russe qui lui promettait des informations compromettantes au sujet de la candidate démocrate Hillary Clinton, a révélé dimanche le New York Times.

Cette réunion a eu lieu le 9 juin 2016 à la Trump Tower, à New York, deux semaines après la nomination de Donald Trump à titre de candidat républicain. M. Trump Jr était accompagné de Jared Kushner, mari de Ivanka Trump et proche conseiller du président, et l’ex-directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort.

Le quotidien new-yorkais a appris la nouvelle auprès de cinq conseillers de la Maison-Blanche qui avaient connaissance de la rencontre. Le fils aîné de M. Trump a confirmé que la réunion avait bel et bien eu lieu.

«La dame a dit qu’elle avait des renseignements au sujet d’individus liés à la Russie qui finançaient les démocrates et supportaient Mme Clinton», a indiqué Donald Trump Jr dans un communiqué, précisant que la réunion avait eu lieu à la demande d’une connaissance. «Ses déclarations étaient vagues et ne faisaient aucun sens. […] On a rapidement compris qu’elle n’avait pas de renseignements significatifs.»

L’avocate en question, Natalia Veselnitskaya, entretient des liens avec le Kremlin. Les conseillers interviewés par le New York Times n’étaient pas en mesure de confirmer si cette dernière a effectivement remis des informations sensibles au clan Trump.

Une enquête est actuellement en cours aux États-Unis sur une possible ingérence russe dans la dernière campagne présidentielle américaine. En mai, l’ancien directeur du FBI Robert Mueller a été nommé procureur spécial dans ce dossier.