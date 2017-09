Trois membres d’une famille qui visitait un champ volcanique près de Naples, en Italie, sont morts mardi après qu’un garçon de 11 ans est entré dans une zone hors-limite, suivi par ses parents qui voulaient le sauver, a annoncé la police locale.

Selon les policiers, l’enfant aurait glissé alors qu’il s’introduisait dans une aire interdire du cratère Solfatara à Pozzuoli. Son petit frère de 7 ans était proche, mais est resté en dehors du secteur jugé dangereux.

On ne sait pas si le garçon et ses parents ont été tués par les gaz ou par le résultat d’une explosion de boue surchauffée. Les fortes pluies des derniers jours pourraient avoir créé plus de cratères dans le champ volcanique.

Plus de détails à venir.