Les critiques du président Donald Trump envers les joueurs qui déposent le genou au sol pendant l’hymne national ont provoqué une réaction massive à travers la NFL, dimanche, alors qu’environ 150 joueurs ont déposé le genou, se sont assis ou ont levé le poing lors des matchs en après-midi.

La semaine dernière, seulement six joueurs avaient protesté.

La majorité des joueurs se sont enlacé les bras — certains étaient debout, d’autres avaient un genou au sol — pour souligner qu’ils étaient solidaires. Quelques équipes ont préféré rester dans le vestiaire pendant le «Star-Spangled Banner» pour éviter la controverse.

Alors qu’il se préparait à monter dans son avion pour rentrer à Washington à partir du New Jersey, Trump a affirmé que les joueurs qui protestaient pendant l’hymne national «manquent de respect pour leur pays» et a demandé une autre fois aux propriétaires de mettre fin à cette pratique qu’il a qualifiée de non patriotique.

«Cela n’a rien à voir avec la race, a dit Trump. C’est une question de respect pour votre pays.»

Les critiques du président envers les athlètes ont transformé la présentation de l’hymne national — habituellement pendant une pause publicitaire — en événement à ne pas manquer à la télévision. Dans les stades, le geste a parfois été accueilli par des huées, parfois par des applaudissements.

La NFL et ses joueurs, qui se disputent souvent, ont fait front commun dimanche. L’un des plus ardents défenseurs de Trump dans la NFL, le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Robert Kraft, s’est dit «extrêmement déçu» par Trump.

«J’aime bien Bob. Il est mon ami. Il m’a donné une bague du Super Bowl le mois dernier. Il est un bon ami et je veux qu’il fasse ce qu’il veut, a dit Trump. Des personnes très spéciales représentent notre pays, particulièrement nos soldats, nos premiers répondants, et je veux qu’ils soient traités avec respect.

«Et quand vous déposez le genou au sol, vous ne respectez pas le drapeau américain ou l’hymne national.»

L’ancien quart des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick a été le premier à refuser de se lever durant l’hymne national l’an dernier, manifestant contre la conduite de la police contre les minorités visibles. Kaepernick n’a pas signé de contrat cette saison et certains croient que les propriétaires de la NFL l’évitent en raison de la controverse.

Une poignée de joueurs de la NFL ont poursuivi la tradition de Kaepernick cette saison, mais la situation a fait boule de neige après une série de gazouillis publiés par Trump au cours du week-end. Samedi, Trump a affirmé que les joueurs de la NFL qui manifestent pendant l’hymne national devraient perdre leur emploi. Cette déclaration faisait suite à l’annonce que les Warriors de Golden State, champions en titre de la NBA, ne seraient pas invités à la Maison-Blanche en raison des critiques lancées par l’étoile Stephen Curry.

À Detroit, le chanteur Rico Lavelle a déposé un genou au sol et a levé le poing alors qu’il chantait le dernier mot de l’hymne national. Meghan Linsey a aussi déposé un genou au sol à Nashville alors qu’elle complétait l’hymne national.

«Déposer le genou au sol ne change en rien mon appui envers nos soldats. Je suis un patriote et j’aime mon pays, a dit le secondeur des Bills de Buffalo Lorenzo Alexander. Mais je dois aussi reconnaître qu’il y a des injustices sociales dans notre pays et je voulais souligner mon appui envers mes frères en déposant un genou au sol aujourd’hui.»

Alexander a affirmé qu’il serait debout lors de l’hymne national la semaine prochaine.

«Je voulais souligner mon appui aujourd’hui, particulièrement en raison des commentaires du président envers les joueurs, a dit Alexander. Et si vous mettez ça en conjoncture avec ce qu’il a dit concernant la zone grise avec les nazis et les membres du KKK, je devais déposer un genou.»

Du côté de la LNH, les Penguins de Pittsburgh ont confirmé dimanche qu’ils avaient accepté l’invitation de la Maison-Blanche. Les Penguins ont dit qu’ils respectaient le bureau du président et la «tradition des équipes gagnantes de se rendre à la Maison-Blanche».