WASHINGTON — Le président Donald Trump affirme qu’il se rendra à Porto Rico mardi prochain afin de constater l’ampleur des dégâts causés par l’ouragan Maria.

Il a fait cette annonce après avoir été la cible de critiques devant la lenteur de son administration à acheminer de l’aide aux 3,4 millions de citoyens américains vivant sur cette île dévastée des Caraïbes.

Les Portoricains font face à des pénuries de nourriture, d’eau potable, d’électricité et des problèmes de réseaux de communication depuis que l’ouragan de catégorie 4 a frappé la semaine dernière.

Donald Trump prétend qu’il est impossible pour lui de visiter l’île avant la semaine prochaine sans nuire à la reprise des activités.

Le président rejette les critiques qui soutiennent que son administration n’agit pas assez vite pour aider les victimes. Il répond que l’approvisionnement du Texas et de la Floride, aussi frappés par des ouragans récemment, pouvait se faire rapidement par camion, mais que la situation de Porto Rico est unique en raison de son emplacement.

Donald Trump assure que son administration a envoyé des quantités importantes de nourriture, d’eau et d’autres articles de première nécessité à Porto Rico.

«La différence, c’est que c’est une île au milieu d’un océan et que c’est un grand océan, un très grand océan», a précisé le président mardi.

Le directeur de l’Agence fédérale des situations d’urgence (FEMA), Brock Long, et le conseiller du président en matière de sécurité intérieure, Tom Bossert, étaient de passage à Porto Rico lundi pour rendre compte des besoins de la population, selon ce qu’a rapporté la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders.

Sur son compte Twitter, le président Donald Trump a affirmé que les dégâts plus importants à Porto Rico s’expliquent en partie parce que «son vieux réseau électrique était dans un horrible état» et que l’île souffrait déjà «d’infrastructures endommagées et d’énormes dettes (…) envers Wall Street et les banques».

Ruptures de stock

À Porto Rico, les commerces et les restaurants ouvrent graduellement leurs portes aux clients, mais plusieurs établissements manquent de nourriture et d’autres produits.

Plusieurs tablettes demeurent vides dans les épiceries où l’eau potable est introuvable. D’autres commerces restent fermés en raison du manque d’électricité.

Signe encourageant, certains ports ont rouvert leurs quais aux bateaux, ce qui devrait permettre de renflouer les stocks.

La population fait aussi preuve d’une grande solidarité, alors que plusieurs histoires de partage de nourriture et d’eau ont été rapportées.