ROME — Le secrétaire d’État du Vatican dirigera une conférence internationale sur la protection des enfants contre les agressions et l’exploitation sexuelles en ligne. L’événement survient quelques semaines après que le secrétaire du Saint-Siège eut rappelé l’un de ses diplomates faisant l’objet d’une enquête au Canada, aux États-Unis et au Vatican pour pornographie juvénile.

Les organisateurs du séminaire affirment que le mandat d’arrestation lancé à l’endroit de monseigneur Carlo Capella a démontré la nécessité de tenir un tel événement.

La conférence, qui s’ouvrira mardi et prendra fin vendredi, permettra aux participants d’apporter des suggestions au pape François.

Le cardinal et secrétaire d’État du Vatican, Pietro Parolin, prononcera un discours. Parmi les panélistes, on compte des chercheurs en santé publique et en droit ainsi que des représentants de Facebook et de Microsoft, démontrant une prise de conscience quant aux risques importants que cause la réalité numérique.

Le révérend Hans Zollner, l’un des organisateurs du séminaire, a déclaré que «les risques sont partout et qu’il ne s’agit pas d’un problème occidental».