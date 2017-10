MADRID — Des milliers de Catalans qui ne souhaitent pas se séparer de l’Espagne ont célébré la fête nationale du pays, jeudi, en défilant dans les rues de Barcelone, en agitant des drapeaux espagnols et catalans et en scandant «Je suis Espagnol», alors que le pays traverse sa pire crise politique des dernières décennies.

À Madrid, soldats et policiers ont défilé devant le roi Felipe IV et des politiciens régionaux et nationaux. Des milliers de personnes qui agitaient le drapeau espagnol s’étaient alignées le long de la Paseo de la Castellana pour cette parade militaire.

L’Espagne attend toujours que le leader catalan précise, d’ici à lundi, si sa région a officiellement déclaré son indépendance. Si cela est le cas, le gouvernement espagnol a prévenu qu’il pourrait invoquer l’Article 155 de la Constitution et prendre un contrôle partiel ou total de la Catalogne.

À Barcelone, la capitale de la région, des milliers de personnes, dont certaines qui s’étaient peint le visage en rouge et jaune, se sont massées sur une place centrale en criant «Viva España», ou «Vive l’Espagne». La manifestation avait été organisée sous le slogan «La Catalogne, oui. L’Espagne, aussi», en appui à une Catalogne autonome au sein de l’Espagne.

Des manifestants ont conspué des policiers régionaux, à qui certains unionistes reprochent leur timidité quand est venu le temps d’empêcher les séparatistes d’organiser un référendum le 1er octobre.

De brèves échauffourées ont éclaté entre unionistes et séparatistes au coeur de Barcelone, avant l’intervention des forces de l’ordre.