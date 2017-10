BRUXELLES — Le président du Conseil de l’Union européenne, Donald Tusk, a annoncé que les 27 dirigeants de l’Union s’étaient entendus pour que l’on commence à peaufiner une position commune en vue des négociations sur un futur accord commercial avec la Grande-Bretagne dès qu’elle quittera le bloc en 2019.

Dans un message sur Twitter, M. Tusk a affirmé que les leaders avaient donné le feu vert pour préparer la deuxième phase des négociations.

En commençant à travailler sur cette question, la Grande-Bretagne et les pays membres de l’Union européenne pourraient entamer immédiatement des négociations si un sommet prévu en décembre permet une entente sur trois aspects: une législation sur la sortie de la Grande-Bretagne, la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du Nord et les droits des citoyens.

Les dirigeants de l’Union européenne se sont réunis à Bruxelles pour peser les progrès dans les négociations sur le Brexit alors qu’ils cherchent de nouvelles façons d’accélérer le processus.

La Grande-Bretagne devrait quitter l’Union européenne en 2019, mais les négociations doivent être terminées dans un délai d’un an afin que les parlements puissent valider sa sortie.