GENÈVE, Suisse — Les ouragans Harvey, Irma et Maria et deux séismes coûteront 95 milliards $ US aux assureurs, a estimé vendredi la firme suisse Swiss Re, qui compte parmi les principaux réassureurs de la planète.

L’entreprise de Zurich a prévenu que ce montant pourrait fluctuer.

Swiss Re prévoit devoir débourser environ 3,6 milliards $ US en lien avec ces désastres, dont 175 millions $ US seulement pour les deux tremblements de terre mexicains.

Le communiqué de Swiss Re ne donne pas le détail des frais associés aux ouragans.