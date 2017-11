WASHINGTON — La Maison-Blanche a été placée en confinement vendredi matin en raison d’une «activité suspecte» le long de la clôture nord du domaine de 18 acres.

Le Secret Service des États-Unis a ensuite annoncé sur Twitter que le «sujet a été arrêté».

L’avenue Pennsylvania et le parc Lafayette sont aussi fermés aux piétons près de la Maison-Blanche. On a demandé aux journalistes et aux employés de ne pas sortir de la Maison-Blanche pendant que l’enquête se poursuit.

L’incident s’est produit quelques instants après que le président Donald Trump eut quitté les lieux à destination de l’Asie.

Un porte-parole du Secret Service n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations.