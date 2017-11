LE CAIRE — L’Égypte a lancé mercredi une exposition visant à présenter au public des trésors jusque-là jamais vus de la célèbre tombe du roi Toutankhamon.

Au moins 55 morceaux de tissu décorés d’or trouvés dans la tombe du pharaon seront exposés publiquement pour la première fois depuis leur découverte, en 1922, a précisé le conservateur allemand Christian Eckmann.

M. Eckmann explique que les pièces ont été entreposées au Musée égyptien du Caire pendant environ 95 ans, sans être restaurées ou examinées de manière scientifique.

Il ajoute que les pièces sont liées aux chars de Toutankhamon et qu’elles sont «malheureusement en très mauvaise condition».

Certaines des pièces sont ornées de motifs égyptiens traditionnels, tandis que d’autres incluent des motifs communs en Méditerranée orientale au deuxième millénaire avant Jésus-Christ.

Le ministre des Antiquités Khaled el-Anani a inauguré l’exposition afin de souligner le 115e anniversaire du Musée égyptien du Caire.

Toutankhamon a dirigé l’Égypte il y a plus de 3000 ans. La découverte de sa tombe avait fait de lui le pharaon le plus célèbre d’Égypte et inspiré une vague d’intérêt envers la civilisation ancienne du pays.