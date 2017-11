MILAN — Le décès vendredi de Salvatore «Toto» Riina, le «patron des patrons» de longue date de la mafia sicilienne, braque les projecteurs vers la Cosa Nostra, qui a mené pendant les années 1980 et 1990 une campagne sanglante de balles et de bombes en réplique à l’offensive lancée contre elle par les forces de l’ordre.

La Cosa Nostra a été détrônée quand ses principaux dirigeants, après avoir été capturés, ont accepté de tout déballer aux policiers, ce qui a permis à la puissante ‘ndrangheta calabraise de s’implanter.

Voici cinq choses à savoir concernant l’homme de 87 ans et la mafia sicilienne qu’il dirigeait d’une main de fer.

LE BERCEAU DE LA COSA NOSTRA

La ville italienne de Corleone, le lieu de naissance de Riina, a été un fief de la Cosa Nostra aussi bien pendant son règne que pendant celui de Bernardo Provenzano, un autre chef présumé de la mafia qui est mort l’an dernier dix ans après avoir été capturé en Sicile, où il se cachait dans la campagne depuis 40 ans.

La ville a inspiré le nom du clan fictif du roman «Le parrain» et des films de la série. Le gouvernement italien a dissous l’an dernier le conseil municipal de Corleone, qui avait possiblement été infiltré par la mafia.

La Cosa Nostra a fréquemment recours à l’intimidation pour obtenir des contrats de travaux publics et des votes, et certains politiciens n’hésitent donc pas à se rapprocher d’elle.

ATTENTION AU SURNOM

Les «dons» de la mafia sont tous affublés de surnoms colorés, dont plusieurs en dialecte sicilien. Salvatore «Toto» Riina ne faisait pas exception. Reconnu comme le «patron des patrons» de la Cosa Nostra, on le surnommait aussi «La bête (La belva)» pour le massacre sanglant de procureurs et de membres des forces de l’ordre — y compris, en 1992, les meurtres des procureurs bien connus Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.

On le surnommait aussi «u curto», «le petit» en sicilien, en raison de sa taille.

LE DÉBUT D’UNE GUERRE DE POUVOIR

Les principaux procureurs antimafia estiment que la disparition de Riina déclenchera une guerre de pouvoir au sein de la mafia sicilienne, même si les conditions draconiennes de son incarcération le privaient de tout contrôle quotidien depuis 24 ans. Les procureurs refusent d’identifier d’éventuels candidats, mais le fugitif Matteo Messina Denaro demeure le mafioso le plus recherché d’Italie. L’homme de 55 ans, dont le siège du pouvoir se trouve à Trapani, dans l’ouest de la Sicile, est en cavale depuis 1993. Il est recherché pour son rôle dans différents crimes de la mafia, dont l’assassinat de juges dans les années 1990.

LES LIENS FAMILIAUX

Riina avait quatre enfants. Giovanni purge une peine de prison à vie pour quatre meurtres, tandis de Giuseppe Salvatore «Salvo» Riina fait l’objet d’une surveillance spéciale à Padoue, où il a été libéré au terme d’une peine de huit ans pour association mafieuse. Salvo Riina a défrayé la chronique au cours des dernières années quand il a accordé une entrevue au réseau RAI et que, faisant fi à la fois du Vatican et des conditions de sa remise en liberté, il s’est rendu à Corleone pour agir comme parrain au baptême d’une nièce. Une des filles de Riina habiterait toujours Corleone et une autre aurait déménagé dans la région des Pouilles, selon la presse italienne.

LA COSA NOSTRA AUJOURD’HUI

Pendant le règne de Riina, la Cosa Nostra était la plus puissante de toutes les organisations criminelles italiennes; elle contrôlait notamment le trafic de l’héroïne et a livré une guerre sanglante aux juges et procureurs qui s’en prenaient à elle. La Cosa Nostra a perdu du terrain au cours des dernières années, quand la campagne du gouvernement a mené à la capture ou à la fuite de ses dirigeants. Cela a permis à la ‘ndrangheta calabraise de prendre de l’ampleur et d’infiltrer des entreprises dans le nord bien nanti de l’Italie. Plusieurs entrepreneurs et commerçants refusent dorénavant de payer la «protection» exigée par la Cosa Nostra en Italie, mais des observateurs préviennent qu’elle semble en voie de reprendre des forces.