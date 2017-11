NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont PAS produits cette semaine…

—————

FAUX: Une deuxième femme accuse le candidat républicain au Sénat Roy Moore d’inconduite sexuelle — et cette femme travaille pour Michelle Obama.

EN FAIT: Il n’est même pas certain que cette femme existe réellement. Un article de «Last Line of Defence» soutient qu’une certaine «Fiona Dourif» a raconté la semaine dernière à Rachel Maddow, de MSNBC, que M. Moore l’avait touchée de façon inappropriée en 1957. Or, Rachel Maddow n’a reçu personne de ce nom sur son plateau. Une actrice qui porte le même nom a indiqué sur Twitter qu’elle n’avait rien à voir avec M. Moore. Et un porte-parole des Obama a nié que cette femme soit leur gouvernante.

————–

FAUX: Donald Trump a aboli unilatéralement un programme de zoothérapie pour vétérans au jour même des Anciens Combattants aux États-Unis.

EN FAIT: Un hôpital de Bethesda, au Maryland, a effectivement suspendu un de ses programmes de zoothérapie, mais l’ordre ne venait pas du président. Et le programme a été suspendu temporairement le 27 octobre, deux semaines avant le jour du Souvenir, le temps de réorganiser le service.

————–

FAUX: Les services secrets britanniques ont perquisitionné les locaux de la Fondation Clinton et y ont saisi 400 millions $ en argent comptant.

EN FAIT: Plusieurs sites internet ont publié un article qui soutenait que la Fondation Clinton louait au Royaume-Uni un entrepôt appartenant à un homme dont le nom figure sur la liste britannique de surveillance des terroristes. L’article cite un adjoint non identifié de Chelsea Clinton, qui déclarait que l’entrepôt avait été «loué par le biais d’une agence». Le porte-parole de la Fondation Clinton, Brian Cookstra, assure que l’article est «totalement faux»: «la fondation n’a pas loué un entrepôt au Royaume-Uni, la citation provenant d’un « adjoint de Chelsea Clinton » est fabriquée de toutes pièces, et rien dans cet article ne semble fondé». La photo qui accompagne l’article provient du quotidien britannique «The Sun» mais elle réfère à une autre nouvelle qui n’est pas liée.

———-

FAUX: L’acteur britannique Ian McKellen est décédé à l’âge de 78 ans.

EN FAIT: Le grand acteur se porte bien et poursuit sa brillante carrière. Un article sur internet, qui imite la facture du Daily Mail de Londres, soutenait que M. McKellen était mort d’une pneumonie après un long séjour à l’hôpital. Cet article avait d’abord été publié l’an dernier mais il a refait surface récemment. Sur le compte Twitter de la comédie de situation «Vicious», une photo de M. McKellen et de son partenaire de jeu Derek Jacobi, prise samedi, est accompagnée de la mention: «Au cas où vous vous le demandez: nous sommes toujours en vie».

———-

FAUX: L’Islande exige que les bibles soient dorénavant accompagnées d’un avertissement au lecteur relatif à la santé mentale.

EN FAIT: Il s’agit d’un canular, largement partagé sur internet, tiré du site «Patheos», qui dévoile déjà un peu son jeu en nommant le premier ministre du pays Andrew «Canard» — comme dans «fausse nouvelle». On est loin de Bjarni Benediktsson, actuel premier ministre de l’Islande.