NEW YORK — L’actrice américaine Ann Wedgeworth, qui a joué dans plusieurs films et séries télévisées, est décédée d’une longue maladie, à l’âge de 83 ans.

On se souviendra notamment de son rôle de Lana Shields dans la comédie «Three’s Company» dans les années 1970.

Ann Wedgeworth a aussi été la vedette de la série «Evening Shade», avec Burt Reynolds, dans les années 1990.

Au cinéma, elle a tenu des rôles importants dans «Scarecrow» et «Bang In The Drum Slowly», aux cotés respectivement de Gene Hackman et Robert De Niro.

Ann Wedgeworth avait entamé sa carrière sur Broadway en 1958. Elle a remporté un Tony Award en 1978 pour sa performance dans «Chapter Two» de Neil Simon.