HARARE, Zimbabwe — Le parlement zimbabwéen a entamé mardi la procédure de destitution du président Robert Mugabe, avec l’appui du parti au pouvoir et de l’opposition.

De son côté, l’ancien vice-président dont le congédiement a fait éclater cette crise a déclaré que M. Mugabe devrait démissionner immédiatement, en reconnaissance de «l’appétit insatiable» du peuple pour un nouveau leadership.

Les propos d’Emmanuel Mnangagwa ajoutent à la pression immense qui pousse l’homme de 93 ans vers la porte après un règne de près de 40 ans, une période pendant laquelle il est passé du statut de héros de la lutte contre la domination de la minorité blanche à celui de despote blâmé pour l’implosion de l’économie, la dysfonction du gouvernement et les violations des droits de la personne.

Le parti au pouvoir, le Zanu-PF, a lancé la procédure de destitution après que son Comité central eut voté en faveur du remplacement de M. Mugabe en tant que chef du parti par M. Mnangagwa, ce qui permettrait à l’ancien vice-président d’éventuellement devenir chef d’État.

M. Mnangagwa a été le bras droit de M. Mugabe pendant des décennies. Il est connu comme un homme rusé et impitoyable, et est plus craint qu’aimé.

Des foules en liesse se sont massées devant le parlement. Certains manifestants ont mis des photos de M. Mugabe dans la rue pour qu’elles soient écrasées par les voitures. L’opposant Morgan Tsvangirai a déclaré que la culture du parti au pouvoir «doit prendre fin» et que tous doivent s’unir pour organiser des élections justes et libres.

La motion de destitution a été présentée par le parti au pouvoir et appuyée par l’opposition, le Mouvement pour le changement démocratique de M. Tsvangirai.

M. Mnangagwa n’a pas été vu depuis son congédiement la semaine dernière. Il a déclaré par voie de communiqué que le président Mugabe l’a invité à rentrer au pays pour discuter des événements récents, mais qu’il craint pour sa vie.

La presse sud-africaine rapporte mardi que le président de ce pays et celui de l’Angola se rendront au Zimbabwe mercredi pour rencontrer différents intervenants, notamment l’armée et M. Mugabe.

Le déroulement exact de la procédure de destitution demeure nébuleux, mais certains experts croient qu’il pourrait s’étirer sur plusieurs semaines et que M. Mugabe pourrait être appelé à prendre la parole.