MOSCOU — Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mercredi qu’il briguera un nouveau mandat à la tête du pays lors de la prochaine élection présidentielle, en mars 2018.

Un nouveau mandat le maintiendrait au pouvoir jusqu’en 2024, faisant de lui l’homme à avoir dirigé le pays pendant le plus longtemps depuis le dictateur soviétique Josef Staline.

L’annonce de M. Poutine n’a surpris personne.

Il est au pouvoir depuis 2000. Il a été président pendant deux mandats, entre 2000 et 2008, puis premier ministre en raison de la limite imposée au nombre de mandats consécutifs. Il continuait toutefois à tirer les ficelles pendant son successeur, Dimitri Medvedev, gardait sa place au chaud.

M. Medvedev a prolongé le mandat présidentiel à six ans, avant de se retirer pour que M. Poutine puisse reprendre la présidence en 2012.

Le taux d’approbation de M. Poutine est de 80 pour cent, ce qui lui garantit essentiellement la victoire dès le premier tour face à une opposition faible et désorganisée.

La loi interdit à son seul rival d’envergure nationale, le militant anticorruption Alexeï Navalny, d’être de la course. On compte parmi les autres candidats le communiste Gennadi Zyuganov, l’ultranationaliste Vladimir Zhirinovski et le libéral Grigori Yavlinski.

L’animatrice de télévision Ksenia Sobchak, la fille de l’ancien maire de Saint-Pétersbourg Anatoli Sobchak, qui était le patron de M. Poutine dans les années 1990, devrait aussi se lancer.