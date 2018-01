Le Conseil de sécurité des Nations unies compte maintenant six nouveaux membres: la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne.

Leurs drapeaux ont été installés à l’extérieur de la salle du Conseil, mardi, dans le cadre d’une cérémonie organisée par l’ambassadeur du Kazakhstan, Kairat Umarov. C’est son pays qui préside actuellement le Conseil.

Le Conseil de sécurité, qui est composé de 15 membres, est l’organe le plus puissant de l’ONU. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie en sont des membres permanents et détiennent un droit de veto.

Les autres membres sont élus par les 193 pays qui font partie de l’Assemblée générale des Nations unies pour un mandat de deux ans. Mais cette année, les Pays-Bas assument la seconde partie du mandat qu’ils partagent avec l’Italie.

L’Égypte, le Japon, le Sénégal, l’Ukraine et l’Uruguay ont également terminé leur mandat l’an dernier.

Obtenir un siège au sein du Conseil de sécurité permet aux pays d’avoir leur mot à dire sur les questions qui touchent la paix et la sécurité internationales.