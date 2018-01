TÉHÉRAN, Iran — Des dizaines de milliers de personnes ont pris part à des manifestations progouvernementales dans plusieurs villes à travers l’Iran mercredi, a rapporté la télévision d’État iranienne dans une apparente tentative pour calmer les esprits après une semaine de manifestations ayant fait 21 morts.

Alors que ces rassemblements témoignent du soutien dont bénéficie le gouvernement religieux du pays au sein de la population de quelque 80 millions d’habitants, le mouvement de contestation né dans les centres urbains semblait s’être propagé à des villes et villages de la campagne iranienne selon les vidéos publiées par des protestataires.

Les médias officiels et semi-officiels n’ont pas immédiatement offert de détails sur les manifestations antigouvernementales survenues mercredi. Les vidéos des manifestants correspondent toutefois à ce que l’Associated Press a pu observer depuis l’extérieur de l’Iran, et ce, même s’il ne lui a pas été possible de discuter directement avec des protestataires. Pour le moment, le mouvement ne semble toujours pas avoir de chef.

La récente vague de manifestations, la plus importante à avoir ébranlé l’Iran depuis l’élection présidentielle de 2009, a commencé à Mechhed, la deuxième plus grande ville du pays et bastion ultraconservateur, le 28 décembre.

Si le mouvement de contestation portait au départ sur la faiblesse de l’économie iranienne et la hausse des prix des aliments, il s’est depuis transformé en une revendication plus large contre le gouvernement religieux de la république islamique.

Mardi, le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, avait mis les manifestations sur le compte des «ennemis» du pays, qu’il a accusés d’interférer avec les affaires iraniennes.