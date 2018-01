RIYAD, Arabie saoudite — La lente acquisition de droits pour les femmes d’Arabie saoudite vient de franchir une autre étape.

Pour la première fois, les femmes seront admises dans des stades de leur pays pour assister à des matchs de soccer opposant des équipes locales.

Le premier match auquel les femmes pourront assister sera présenté ce vendredi dans un stade de Djeddah, une ville sur la côte de la mer Rouge, à l’ouest de La Mecque. À compter du lendemain, samedi, elles seront aussi admises dans un stade de Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite.

Cependant, les Saoudiennes ne pourront prendre place dans les mêmes sections que les hommes dans les estrades. Leurs sièges seront situés dans des endroits désignés comme étant des sections familiales.

Pour entrer au stade, les devront aussi franchir des portes différentes de celles des hommes.

Pour accomoder la nouvelle clientèle, des salles de toilettes pour les dames ont été aménagées dans les amphithéâtres.

Au cours des dernières mois, le prince Mohammed bin Salman a démontré ses intentions pour une plus grande ouverture sociale en Arabie saoudite. En 2018, le gouvernement permet aux femmes de conduire des véhicules automobiles.

Le mois dernier, il a annoncé que la réouverture des salles de cinéma sera permise dès le mois de mars prochain pour la première fois en plus de 35 ans. De plus, des concerts de musique et certaines autres formes de spectacles pourront aussi prendre l’affiche en 2018.