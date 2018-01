SANTIAGO, Chili — On savait d’emblée que la visite du pape François au Chili ne serait pas facile, mais voilà que deux églises ont été la cible de pyromanes avant son arrivée et que des Chiliens exaspérés par le scandale des prêtres pédophiles et le manque de transparence de l’Église ne se gênent pas pour exprimer leur colère.

L’avion du pape doit se poser dans la capitale, Santiago, lundi vers 18 h, heure de Montréal.

Le pape visitera un pays dont 60 pour cent de la population se dit catholique, mais où les scandales sexuels, la sécularisation et des leaders religieux déconnectés du monde ont coûté à l’Église son influence et son autorité morale de jadis.

Le pape essaiera de renverser la vapeur pendant sa visite de trois jours, qui débutera officiellement mardi avec une série d’événements protocolaires. Il se rendra ensuite au Pérou pour trois jours.

Il rencontrera au Chili des migrants, des membres de la communauté autochtone Mapuche et des victimes de la dictature militaire de 1973-1990. On ne sait pas encore s’il s’entretiendra avec des victimes d’agressions sexuelles. Aucune rencontre du genre n’est prévue, mais de tels entretiens ne le sont jamais.

L’Église chilienne s’est mérité un grand respect sous la dictature militaire du général Augusto Pinochet, dont elle a dénoncé les violations des droits de la personne, mais sa dégringolade a débuté en 2010 quand les victimes d’un prêtre charismatique et proche du pouvoir ont commencé à dénoncer les agressions dont elles avaient été victimes.

Les dirigeants de l’Église locale avaient fermé les yeux pendant des années sur les agissements du père Fernando Karadima, mais ils ont dû réagir quand les autorités ont commencé à s’intéresser à lui. Le Vatican a condamné le père Karadima à une vie de «pénitence et de prière» en 2011, mais de nombreux Chiliens n’ont pas encore pardonné à l’Église son aveuglement volontaire pendant toutes ces années.

«L’affaire Karadima a causé une blessure profonde, a dit l’ambassadeur du Chili auprès du Vatican», Mariano Fernandez Amunategui. Plusieurs affirment maintenant que l’Église chilienne traverse «une crise», ce qui témoigne de la déchéance spectaculaire d’une institution auparavant si puissante qu’elle avait pu empêcher l’adoption de lois légalisant le divorce et l’avortement.

Le mécontentement des Chiliens influence même leur perception du pape. Un sondage réalisé récemment a découvert que les Chiliens ont une plus faible estime du pape que les habitants de 18 autres pays d’Amérique centrale et latine. Même parmi les catholiques, seulement 42 pour cent des personnes interrogées approuvent de la performance du pape, comparativement à une moyenne régionale de 68 pour cent.

«L’erreur cruciale commise par l’Église catholique dans le dossier Karadima (…) a été sa réaction, a dit la sondeuse Marta Lagos. Les leaders de l’Église chilienne ont laissé le Vatican s’en occuper — ils n’ont pas voulu accuser Kadima eux-mêmes. Au contraire, ils ont plutôt cherché à enterrer l’affaire.»

Le pape François, qui affirme avoir une «tolérance zéro» pour les agressions, a rouvert les plaies du scandale en 2015 quand il a nommé un proche du père Karadima au poste d’évêque du diocèse d’Osorno, dans le sud du pays. Les victimes du religieux affirment que l’évêque Juan Barros savait tout et n’a rien dit, ce que monseigneur Barros nie formellement.

L’Associated Press écrivait la semaine dernière que le Vatican était si préoccupé par l’affaire Karadima qu’il avait l’intention de demander à monseigneur Barros et à deux autres évêques formés par le père Karadima de prendre une année sabbatique. Ce plan aurait toutefois été abandonné et le pape est allé de l’avant avec la nomination de monseigneur Barros.

Plusieurs catholiques du diocèse d’Osorno se sont rendus manifester à Santiago au cours des derniers jours.

De plus, des vandales ont attaqué des églises de Santiago avec des bombes incendiaires, et ils ont prévenu que le pape subira le même sort. C’est la première fois qu’un déplacement du pape à l’étranger donne lieu à une telle opposition et à autant de violence. Rien de tel n’a été vu depuis que le pape Benoît XVI a visité le Royaume-Uni en 2010.

Un pamphlet laissé sur le site d’une église incendiée défend la cause des Mapuche, qui ont combattu les colons espagnols pendant 300 ans et dont certaines factions radicales réclament aujourd’hui le retour des terres ancestrales. Le pape François se rendra en territoire mapuche mercredi pour célébrer une messe et rencontrer des représentants autochtones.

Le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a récemment déclaré que la cause autochtone est chère au pape.

«Je pense que ça ne sera pas un voyage facile, mais ce sera certainement un voyage passionné», a-t-il dit.