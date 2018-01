NEW YORK — Des centaines d’Haïtiens-Américains et d’autres résidants se sont réunis à Times Square pour dénoncer le racisme et des propos qu’aurait tenus le président Donald Trump méprisant pour Haïti et des pays africains et mettant encore plus en doute l’accueil d’immigrants haïtiens aux États-Unis.

Des politiciens, incluant le maire démocrate de New York Bill de Blasio, ont pris part à la manifestation, lundi.

Des manifestants ont brandi des drapeaux haïtiens et des affiches avec les inscriptions «paix, amour, pouvoir et rêve». Aucune arrestation n’a été rapportée.

Le président Trump aurait parlé la semaine dernière d’Haïti et de pays africains comme étant des «pays de merde» et aurait demandé pourquoi les États-Unis accueilleraient d’autres immigrants d’Haïti, plutôt que de pays comme la Norvège.

M. Trump a nié avoir tenu ces propos, et a déclaré qu’il n’était pas raciste. Il aurait soutenu avoir une «relation formidable» avec les Haïtiens.