SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Sud a indiqué que la Corée du Nord avait accepté de former une délégation conjointe et précisé que leurs athlètes marcheront ensemble pour la première fois en 11 ans pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang le mois prochain.

Cette décision doit être approuvée par le Comité international olympique. Ce sont toutefois des développements déterminants dans le processus de rapprochement des deux Corées depuis qu’ils ont entamé des pourparlers afin de coopérer pendant les Jeux olympiques, après une année marquée par une escalade des tensions dans la péninsule en raison des progrès du programme nucléaire nord-coréen.

Lles Corées ont conclu une entente pendant la troisième journée de pourparlers qui ont eu lieu mercredi au village frontalier de Panmunjom. Ce pacte comprend une série d’accords, notamment sur la formation d’une équipe conjointe de hockey féminin et le défilé des athlètes des deux Corées ensemble sous un «drapeau unifié» représentant la péninsule pendant la cérémonie d’ouverture, a précisé le ministère de l’Unification à Séoul.

Un communiqué conjoint distribué par le ministère a mentionné que la délégation olympique nord-coréenne se rendra en Corée du Sud en franchissant la frontière hautement fortifiée qui délimite les deux pays. Le document ajoute que la délégation comprendra un groupe de 230 partisans, une équipe de démonstration de taekwondo de 30 membres, des journalistes, des athlètes et des représentants du gouvernement.

À l’approche des Jeux de Pyeongchang, les Corées organiseront un événement culturel conjoint aux légendaires Montagnes de diamant, en Corée du Nord, et permettront à des skieurs non olympiques provenant des deux pays de dévaler les pistes de la station alpine nord-coréenne Masik, pouvait-on lire dans le communiqué. On ajoutait que la Corée du Nord prévoit envoyer une délégation de 150 athlètes aux Jeux paralympiques en mars.

Ces ententes sont symboliques et très émotives. On ignore cependant toujours combien d’athlètes nord-coréens se rendront à Pyeongchang, puisqu’aucun n’est présentement qualifié. Les médias sud-coréens estiment qu’environ 10 athlètes nord-coréens bénéficieront des exemptions octroyées par le CIO.

Deux patineurs nord-coréens sont qualifiés pour les JO de 2018, mais la Corée du Nord n’a pas confirmé leur présence avant la date limite établie par le CIO. L’organisation, dont le siège social est situé à Lausanne, a récemment dit que sa «porte est toujours ouverte» afin de permettre la participation de la Corée du Nord aux jeux. Les dirigeants du CIO rencontreront les représentants des fédérations sportives et des gouvernements des deux Corées, en plus de ceux du comité organisateur des Jeux de Pyeongchang, en Suisse samedi.

Le CIO a évoqué par voie de communiqué mercredi qu’il «avait pris note des nombreuses propositions intéressantes provenant de différentes sources».

Les deux Corées ont envoyé en deux occasions par le passé une délégation commune à des événements sportifs majeurs, chaque fois en 1991. Il s’agissait des Championnats du monde de tennis de table à Chiba, au Japon, et au Championnat du monde des moins de 20 ans en soccer au Portugal.

Pendant la période de détente au cours des années 2000, les athlètes des deux Corées ont défilé ensemble aux cérémonies d’ouverture et de clôture de neuf événements sportifs, dont les Jeux olympiques et les Jeux asiatiques, mais leurs athlètes ne formaient pas une délégation commune.