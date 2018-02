BEYROUTH — Le bilan des bombardements syriens et russes de la Ghouta orientale, la seule banlieue de Damas toujours contrôlée par les insurgés, surpasse maintenant les 400 morts.

De nouvelles attaques ont fait au moins cinq morts vendredi, selon des militants.

Les secouristes, les médecins et les hôpitaux, qui ont parfois eux-mêmes été bombardés, sont incapables de répondre à la demande.

Le Conseil de sécurité des Nations unies devait voter jeudi sur une résolution demandant une trêve d’urgence pour permettre l’envoi d’une aide humanitaire et l’évacuation des blessés et des malades. Le vote a toutefois été annulé après une intervention de la Russie et pourrait être repris vendredi.

Les États-Unis accusent le président syrien Bachar el-Assad de vouloir «bombarder ou affamer» ses adversaires dans la Ghouta orientale, en répétant la stratégie utilisée à Alep.

Les secouristes syriens rapportent vendredi de nouvelles frappes aériennes, notamment dans les villes de Douma et d’Arbeen. L’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, témoigne quant à lui de cinq morts lors d’attaques à Hammouriyeh, Zamalka, Douma et al-Marj.